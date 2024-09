Gwyneth Paltrow verbachte ihren Sommer mit Mann, Ex und Kids

Der Sommer neigt sich dem Ende zu – für Gwyneth Paltrow (51) eine passende Gelegenheit, die vergangenen Monate Revue passieren zu lassen. Auf ihrem Instagram-Profil teilt die Schauspielerin nun einen nostalgischen Clip ihrer schönsten Erinnerungen aus dem Sommer. Die Fotomontage zeigt die Leinwandschönheit und ihre Liebsten unter anderem beim Schwimmen im See, gemeinsamen Kochen und Erkunden von historischen Orten. Voller Dankbarkeit kommentiert die Unternehmerin ihren Beitrag mit den Worten: "Der Sommer war gut zu uns." Die Fans zeigen sich begeistert von der sonnigen Rückschau. "Danke, dass du diese wunderschönen Bilder mit uns teilst. Herrlich" und "Da steckt eine ganze Menge Magie drin", lauten nur einige der Kommentare.

Neben Gwyneths Ehemann, dem American Horror Story-Schöpfer Brad Falchuk (53), sind auch ihre beiden Kinder Apple Martin (20) und Moses Martin (18) in dem Clip zu sehen, die aus ihrer früheren Ehe mit dem Coldplay-Frontsänger Chris Martin (47) stammen. Dem Musiker räumt die Oscar-Preisträgerin ebenfalls einen Platz in dem Video ein. Auf einem Foto ist zu sehen, wie Moses es sich auf dem Schoß seines berühmten Vaters gemütlich macht. Außerdem sind Gwyneths Freundinnen und Co-Stars Rashida Jones (48) und Reese Witherspoon (48) auf zwei Schnappschüssen zu erkennen. Während die 51-Jährige mit Reese freudestrahlend im Bikini posiert, stellt sie neben Rashida ihr Backtalent unter Beweis.

Gwyneth ließ es sich diesen Sommer mit einem weiteren Promi richtig gut gehen. Zusammen mit Katy Perry (39) unternahm die Schauspielerin im Juni einen entspannten Ausflug abseits vom Trubel Hollywoods. Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, ist zu sehen, wie die beiden Stars gemeinsam mit ihren Familien durch den botanischen Garten in Santa Barbara schlendern. Auch Daisy (4), die Tochter der "Firework"-Interpretin, war an diesem Tag mit von der Partie. Die Kleine sorgte in einem rot gepunkteten Kleid und gelben Gummistiefeln modisch für gute Laune in der sonst eher schlicht gekleideten Gruppe. Ihre Mama verbrachte den Tag in einem grauen Jogginganzug. Gwyneths Gatte Brad und ihre Mutter Blythe Danner (81) schlossen sich der Truppe vergnügt an.

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow mit ihren Kindern Apple Martin und Moses Martin

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow und Katy Perry

