Jana-Maria Herz hat keine Lust mehr auf Dating und Männer

Jana-Maria Herz (32) hat im Moment genug von Dates und Männern. Im Rahmen eines Q&A auf Instagram beantwortete die Reality-TV-Darstellerin Fragen ihrer Community und machte dabei deutlich, dass sie aktuell weder datet noch jemanden kennenlernt. "Ich hatte ein paar tolle Dates diesen Sommer. Aber der, den ich das letzte Mal gedatet habe, war so eine Katastrophe, dass ich gar keine Lust mehr habe auf Dates und auf Männer", erklärte sie ihren Followern.

Dabei gab die TV-Bekanntheit auch einen tieferen Einblick in ihre Dating-Erfahrungen und die Gründe für ihre Frustration. "Ich bin keine Mama für die, ich will die nicht erziehen. Deswegen fokussiere ich mich auf mich", erklärte die Blondine offen. Trotz dieser Negativerlebnisse zeigte sie sich jedoch glücklich über ihren derzeitigen Beziehungsstatus: "Ich bin glücklich alleine, ich bin glücklich ohne einen Mann an meiner Seite."

Zuletzt ging die Reality-TV-Bekanntheit mit Umut Tekin (27) durchs Leben. Doch als die beiden im vergangenen Jahr ihre Beziehung bei Temptation Island V.I.P. auf die Probe stellten, überstand das ihre Liebe nicht. Umut ging fremd, weshalb ihre Beziehung letztendlich scheiterte. Derzeit treffen die Verflossenen wieder bei dem Format Good Luck Guys aufeinander. Eigentlich müssen die Ex-Partner in der Show zusammenhalten, um sich gegen ihre Gegner durchzusetzen und so das Preisgeld zu gewinnen – doch der 27-Jährige ist an einem freundschaftlichen Umgang wohl nicht interessiert. Stattdessen ignoriert er sie, was die 32-Jährige, wie sie erst kürzlich im Promiflash-Interview erzählte, zur Weißglut getrieben hatte: "Ich fand es extrem bescheuert, dass er mich komplett ignoriert hat, da wir ein Team waren und wir beide das Geld gewinnen wollten."

