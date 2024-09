Vertrag aufgetaucht: Trennen sich Travis und Taylor Swift?

Taylor Swift (34) und ihr Freund Travis Kelce (34) gelten im Moment als eines der berühmtesten Traumpaare der Unterhaltungsindustrie. Doch jetzt ist ein "Vertrag" von Travis' PR-Firma Full Scope im Netz aufgetaucht, der enthüllen soll, dass ihre Liebesgeschichte inszeniert gewesen sei und die Bekanntgabe ihrer Trennung für den 28. September geplant sei. Ein Sprecher von Full Scope betonte Dienstag jedoch, dass die Gerüchte "völlig falsch und erfunden sind und nicht von dieser Agentur erstellt, herausgegeben oder genehmigt wurden." Der Vertreter stellte gegenüber Daily Mail klar: "Wir haben unser Anwaltsteam beauftragt, ein Verfahren gegen die Personen oder Einrichtungen einzuleiten, die für die rechtswidrige und schädliche Fälschung der Dokumente verantwortlich sind."

Der angebliche Vertrag beinhaltet ausführliche Details rund um die geplante Trennung des American-Football-Spielers und der erfolgreichen Sängerin. So solle unter anderem folgendes Statement veröffentlicht werden: "Travis und Taylor haben nach reiflicher Überlegung beschlossen, sich zu trennen. Beide schätzen und respektieren das Privatleben des jeweils anderen und wissen es zu schätzen, dass ihre Privatsphäre in dieser Zeit gewahrt bleibt." Weitere Punkte des angeblichen Vertrags unterstreichen, dass in der öffentlichen Kommunikation ihre berufliche und persönliche Entwicklung im Vordergrund stehen solle. Außerdem werde ausdrücklich betont, dass sie Freunde bleiben und sich gegenseitig das Beste wünschen.

Die Trennung der zwei wäre in jedem Fall eher unerwartet in Anbetracht ihrer kürzlichen Liebesbekundungen füreinander. Erst vor wenigen Wochen kursierten Gerüchte um einen möglichen Kinderwunsch der Beiden sowie zu einer baldigen Verlobung im Netz. Ein Insider verriet The US Sun, dass der Starspieler der Kansas City Chiefs zuletzt auf der ganzen Welt nach dem perfekten Ring für seine Partnerin suchte. Laut der Quelle war der 34-Jährige schließlich erfolgreich: "Er hat endlich den Ring gefunden, von dem er sicher ist, dass sie ihn lieben wird."

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

Backgrid / Action Press Taylor Swift und Travis Kelce in New York

Was haltet ihr von dem aufgetauchten Vertrag? Ich halte ihn für einen Fake! Aus meiner Sicht könnte er schon echt sein, obwohl das PR-Team das Gegenteil sagt... Ergebnis anzeigen



