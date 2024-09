Bei Ina und Nessi von Coupleontour wurde fast eingebrochen

Da hatten Ina (28) und Nessi (27), besser bekannt als Coupleontour, noch einmal Glück im Unglück. In einer Story auf Instagram erzählen die beiden: "Bei uns wurde einfach fast eingebrochen." Ina und Nessi seien zusammen unterwegs gewesen, als sie mehrfach von unbekannten Nummern angerufen wurden. Dabei haben sich die Influencerinnen zunächst nichts gedacht, bis Ina doch einen der Anrufe entgegengenommen habe. "Wir wurden gerade alarmiert, weil ihre Alarmanlage ausgelöst wurde", habe ihr ein Polizist am anderen Ende der Leitung zu ihrem Entsetzen mitgeteilt.

Daraufhin seien die beiden direkt nach Hause gefahren, um zu überprüfen, ob etwas entwendet wurde. "Es war alles so, wie es war, aber an unserer Tür sind Einbruchsspuren", berichtet Nessi und ergänzt: "Ich fühle mich maximal unwohl." Auch wenn der Einbruchversuch offenbar ohne Erfolg war, planen die beiden, sicherheitshalber die Schlösser austauschen zu lassen. Außerdem will das Paar zusätzlich zu ihrer Alarmanlage noch Kameras anbringen lassen. Nessi und Ina scheinen den Vorfall eher mit Humor zu nehmen. Immerhin könne man bei ihnen "sowieso nichts holen". Ihr wertvollster Besitz sei ihr Sofa – und sollte das entwendet werden, habe der Dieb Nessis ganzen Respekt.

Ina und Nessi geben ihrer Community auf der Social-Media-Plattform regelmäßig Einblicke in ihren Alltag. Normalerweise beschränkt sich dieser auf ihre Beziehung und ihr Dasein als Mütter von Töchterchen Olivia Rose. Vor etwa zwei Jahren ereilte das Influencer-Paar jedoch ein schwerer Schicksalsschlag: Ina erlitt wenige Tage vor der Geburt ihrer Tochter einen Schlaganfall. Während Nessi in den Wehen lag, bangte sie gleichzeitig um das Leben ihrer Frau. Nach elf Monaten im Krankenhaus konnte Ina endlich zu ihrer Familie nach Hause, wo sie sich Schritt für Schritt zurück ins Leben kämpfte.

Instagram / coupleontour Ina und Vanessa von Coupleontour im Januar 2024

Instagram / coupleontour Coupleontour Nessi und Ina mit ihrem Baby im November 2022

