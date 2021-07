Süße Überraschung für alle Fans von Anna Loos (50) und Jan Josef Liefers (56)! Die beiden Schauspieler gehen schon seit vielen Jahren zusammen durchs Leben und haben sogar zwei gemeinsame Töchter. 2004 gaben sie sich zudem das Jawort. Aber obwohl sie sich auf dem roten Teppich häufig auch zusammen zeigen, bekommen ihre Fans sonst im Netz so gut wie keine Bilder von dem Liebespaar zu Gesicht. Doch nun verblüffte Anna ihre Follower: Sie postete ein Foto von sich und ihrem Ehemann!

Am Dienstagabend teilte die 50-Jährige ein Selfie von sich und ihrem Liebsten auf Instagram. Der Schnappschuss zeigte die beiden im Schiller Theater in Berlin. Doch dort war das Künstlerehepaar nicht wie wohl meistens als Schauspieler vor Ort, sondern nur als Zuschauer. Der Tatort-Darsteller hielt dabei stolz die Eintrittskarten des Events in die Kamera, während die Sängerin sich liebevoll an ihn schmiegte.

Dass Anna und Jan nach der Pandemie wieder in ein Theater gehen konnten, schien die beiden als Künstler in dieser Branche wohl besonders zu freuen. "Wahnsinn, wir sind im Theater", schrieb die Sängerin jedenfalls begeistert unter das Foto. Und auch ihre Fans waren begeistert – vor allem von dem seltenen Pärchenfoto. "Oh wie schön, genießt es", kommentierte eine Userin etwa den Beitrag.

Anzeige

Instagram / anna.loos Jan Josef Liefers und Anna Loos, 2021

Anzeige

Getty Images Anna Loos und Jan Josef Liefers, 2020

Anzeige

Getty Images Jan Josef Liefers und Anna Loos, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de