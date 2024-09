Heiß: Anne Hathaway teilt private Einblicke in ihren Sommer

Anne Hathaway (41) lässt ihre Fans an ihrem Sommer teilhaben. Auf Instagram postete die Schauspielerin eine neue Bilderreihe, darunter ein Foto von sich in einem Tanzstudio. Dort posiert Anne in einem grauen Tanktop, schwarzen Hotpants und glänzenden Overknees-Stiefeln, die ihre langen Beine zur Geltung bringen. Fans vermuteten in der Kommentarspalte, dass es sich dabei um einen Blick hinter die Kulissen ihres neuen Films "Mother Mary" handeln könnte.

Die 41-Jährige präsentierte ihren Followern noch weitere Schnappschüsse aus den vergangenen Monaten. Einige zeigen sie ganz entspannt am Strand – kulinarische Eindrücke inklusive. Ein weiterer besonderer Sommer-Moment war offenbar ihr Besuch von Taylor Swifts (34) "Eras Tour". Zwar verriet Anne nicht, an welchem Tag sie ein Konzert der Sängerin besuchte, der Post spricht aber für sich: Sie teilte eine Aufnahme von Taylors legendärer "Evermore"-Performance und ein Bild, auf dem ihr Handgelenk mit mehreren Freundschaftsarmbändern zu sehen ist.

Anne scheint die warmen Tage in vollen Zügen genossen zu haben – und sie ist nicht die Einzige, die einen persönlichen Rückblick auf ihren Sommer mit ihren Fans teilte. Prominente Kolleginnen wie Gwyneth Paltrow (51) und Salma Hayek (58) zeigten kürzlich ebenfalls ihre Highlights der vergangenen Monate im Netz.

Anzeige Anzeige

Instagram / annehathaway Anne Hathaway, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / salmahayek Salma Hayek, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Annes Sommer-Einblicken? Toll, gerne mehr davon! Na ja, mich holt das jetzt nicht so ab... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de