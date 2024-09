Heiß oder No-Go? Madonna bezirzt in einem sexy Cowboy-Look

Dass Madonna (66) sich gerne in heiße Outfits wirft, ist kein Geheimnis. So gibt die Popikone in einem neuen Fotoshooting wieder alles und schmeißt sich in einen sexy Cowboy-Look. Die Bilder, die sie bei Instagram teilte, zeigen sie in durchsichtigen Netzstrumpfhosen, einem tief ausgeschnittenen Korsett und mit Cowboyhut. Dazu kombiniert sie eine Felljacke und ein dickes Seil um den Hals. Mit verführerischem Blick unter der Hutkrempe wirft die Sängerin sich so inmitten einer Scheune in eine aufreizende Pose – offenbar Madonnas Art, den Sommer zu verabschieden: "Auf Wiedersehen, Sommer. Ich werde dich nie vergessen!" Um ihre Fans noch mehr anzuheizen, posiert sie auf weiteren Bildern in einem rosafarbenen Netzkleid und mit einem Pferd.

In den Kommentaren unter den Fotos wird schnell deutlich, dass Madonnas Fans sie vor allem dafür feiern, dass sie ihr Leben zu genießen scheint. Immerhin gab es zuletzt so einiges für die 66-Jährige zu feiern. Mitte August hatte sie Geburtstag und laut eines Insiders investierte sie eine beachtliche Summe, um eine gewaltige Party zu schmeißen. Mitsamt ihrer Familie und der Partygesellschaft ging es für eine ganze Woche nach Italien. "Madonna lebt ihr Leben in vollen Zügen und hat ein Vermögen für diese Geburtstagsparty ausgegeben, um mit ihren Liebsten zu feiern", verriet die Quelle The Sun und erklärte weiter: "Bei dieser Party und der Reise ging es nicht nur um sie selbst, sondern auch darum, sich bei all ihren Lieben für die Unterstützung zu bedanken."

Dass Madonna derzeit vor allem darauf setzt, jeden Moment zu genießen, ist angesichts ihrer schweren Erkrankung im vergangenen Jahr wohl nachvollziehbar. Im Sommer 2023 bangten Fans kurzzeitig um die Gesundheit der US-Amerikanerin, denn aufgrund einer bakteriellen Infektion musste sie auf die Intensivstation eines Krankenhauses gebracht werden. Dort lag sie nach eigenen Aussagen sogar kurzzeitig im Koma. Die Tortur hinterließ offenbar Spuren, denn zu Beginn des Jahres gab die Queen of Pop zu, danach kaum noch Energie gehabt zu haben. "Ich rief jeden zweiten Tag an und fragte [meinen Arzt], warum ich keine Energie habe, wann meine Energie zurückkommt, wann ich mich wieder wie ich selbst fühle, wann ich wieder auf Tour gehen kann", erzählte Madonna laut OK! während eines Konzerts.

Anzeige Anzeige

Instagram / madonna Madonna, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Madonna, Sängerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefallen euch Madonnas Bilder? Furchtbar, man erkennt sie gar nicht mehr. Ich finde es toll, dass sie so selbstbewusst ist. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de