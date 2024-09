Sexy Rockgöre: Paris Hilton im lässigen Bikerlook unterwegs

Eigentlich ist Paris Hilton (43) ja eher für knallige Farben, viel Glitzer und vor allem grelles Pink bekannt. Bei einem Besuch im Studio des US-Radiosenders SiriusXM in New York City entschied sich Paris aber für ein etwas anderes Outfit: Sie kombinierte einen Lederrock mit kniehohen schwarzen Stiefeln. Dazu gab es ein graues Top der ikonischen Rockband The Rolling Stones. Und um den Rock-'n'-Roll-Look perfekt zu machen, setzte die Sängerin sich eine dunkle Sonnenbrille auf die Nase und schmückte ihre Hände mit Lederhandschuhen.

Warum Paris den Radiosender besuchte, ist nicht bekannt, aber da sie aktuell an ihrem zweiten Album arbeitet, könnte dies der Anlass gewesen sein. Die neue Platte kündigte der Popstar selbst bei Instagram an. "Infinite Icon" soll das gute Stück heißen und am 6. September dieses Jahres erscheinen. Damit dürfen sich die Fans der 43-Jährigen rund 20 Jahre nach ihrem ersten Album "Paris" über neue Musik freuen. Entsprechend groß war die Freude der Community. In den Kommentaren drückten viele ihre Begeisterung aus. So schrieb ein User beispielsweise: "Paris, die Pop-Prinzessin kommt, um die Popmusik zu sichern. Wie perfekt! Liebe dich so sehr. Kann es kaum erwarten, dass dein Album rauskommt."

Für die Produktion ihrer Musikvideos investierte Paris bis jetzt nicht nur Blut und Schweiß, sondern sogar Feuer. Nach einem Brand am Set, bei dem die zweifache Mutter einige ihrer Wertsachen verlor, zog sie sich beim Videodreh ein blutiges Knie zu. Im Netz zeigte sie ihren Fans das Ergebnis ihres Sturzes und musste sogar feststellen, dass einige Pailletten aus ihrem Outfit sich in ihrer Wunde verfangen hatten. "Dann fließt wohl wirklich Glitzer durch meine Adern", nahm Paris den Unfall mit Humor. Für die US-Amerikanerin aber kein Grund, die Arbeit ruhen zu lassen: Sie nahm den Dreh wieder auf und beschloss zusammen mit ihrem Team, das Knie einfach zu verdecken. "Die Show muss weitergehen", stellte sie motiviert fest.

Getty Images Paris Hilton, Grammys in Los Angeles

Getty Images Paris Hilton, It-Girl

