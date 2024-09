So denkt Influencerin Gerda Lewis über Hochzeit und Kinder

Seit knapp einem Jahr hat Gerda Lewis (31) wieder einen Mann an ihrer Seite: Mit Jannik Kontalis ist die Influencerin überglücklich. In einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram bekam die ehemaligen Germany's Next Topmodel-Kandidatin nun die Frage gestellt, ob und wann sie sich vorstellen könne, zu heiraten und Kinder zu bekommen. "In Zukunft, ja", gestand Gerda. In der Vergangenheit sei sie sich noch nicht sicher gewesen, ob sie irgendwann mal Kinder wolle. "Das lag aber immer daran, dass ich mir selbst gesagt habe: Bevor ich über ein Kind nachdenke, möchte ich erst mal den richtigen Partner an meiner Seite haben, mit dem ich mir das überhaupt vorstellen könnte."

Ohne den passenden Partner habe sie noch nicht so weit in die Zukunft geplant. Nun sei das aber anders. "Jetzt, da Jannik und ich eine gesunde, schöne und stabile Beziehung haben, hat sich meine Ansicht dahingehend geändert und ich kann es mir in Zukunft schon vorstellen", verriet die 31-Jährige. Jedoch sei dem Paar bewusst, dass dafür erst einmal ein gewisses "Grundgerüst" geschaffen werden müsse: "Trotzdem sind wir gerade mal ein Jahr zusammen, was noch nicht so lang ist. Wir wollen noch die Zeit für uns genießen und schauen, wo es uns überhaupt hintreibt."

Bevor die Ex-Bachelorette in dem Make Love, Fake Love-Kandidaten ihre große Liebe fand, sammelte sie schon so einiges an Dating-Erfahrung. Ob Keno Rüst, Tobi Ti oder Melvin Pelzer (30) – Gerdas Follower waren stets gut darüber informiert, was in ihrem Liebesleben gerade so abging. Erfahrungen, aus der die in Litauen geborene Bekanntheit gelernt hat. "Je mehr du deine Beziehung in die Öffentlichkeit ziehst, desto mehr Leute urteilen über deine Beziehung und denken, sie wissen ganz genau, wie alles abläuft und wissen alles besser", erklärte sie gegenüber RTL, weshalb sie und der Ex-Freund von Yeliz Koc (30) nicht so viel über ihre Beziehung öffentlich teilen.

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis und Jannik Kontalis

Action Press Gerda Lewis und Jannik Kontalis

