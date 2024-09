Vorzeitiges Ende: Georgina Fleur fliegt bei "The 50" raus

Aktuell laufen die Dreharbeiten zur zweiten Staffel The 50. Doch für einen der Stars ist die Chance auf das Preisgeld bereits vorbei. Und das ist keine Geringere als die Allstars-Dschungelkönigin Georgina Fleur (34)! Wie Bild berichtet, sei es während der Dreharbeiten zu einem Vorfall mit ihrem einstigen BFF Sam Dylan (33) gekommen. Dabei soll Georgina die Kontrolle verloren haben und handgreiflich geworden sein. Das pikante: Die Auseinandersetzung soll aufgezeichnet worden sein. Am nächsten Morgen habe die Dubai-Auswanderin ihre Koffer packen müssen.

Ein Sprecher des Senders Prime Video habe zwar nicht direkt zu dem Vorfall um Georgina und Sam Stellung beziehen wollen, sagte aber in einem Statement: "Prime Video toleriert keine Gewalt am Set von 'The 50'. Ein Verstoß führt zum Ausschluss aus der Show. Die Teilnehmenden werden mehrfach darauf hingewiesen."

Georgina war bereits in der ersten Staffel der Spielshow dabei – genauso wie Sam. Die rothaarige Beauty flog allerdings schon in der zweiten Folge raus. Gewinnen konnte letztendlich Paco Herb, der sich im Finale gegen Yasin Mohamed (33), Diogo Sangre (29) und Tommy Pedroni (29) durchsetzte. Manche Kandidaten aus der ersten Staffel haben noch mal die Chance, sich gegen 49 andere Spieler durchzusetzen.

Promiflash Georgina Fleur und Sam Dylan in Heidelberg

Instagram / paco_hrb Paco Herb im September 2022

