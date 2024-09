Annemarie Eilfeld und ihr Tim haben kaum Zeit füreinander

Annemarie Eilfeld (34) und ihr Partner Tim Sandt haben sich entschieden, den Moment des Elternseins in vollen Zügen zu genießen – auch wenn darunter ihre Zweisamkeit gelegentlich leidet. Im Interview mit RTL gibt die ehemalige DSDS-Kandidatin zu, dass es kaum noch gemeinsame Besuche bei Konzerten oder Veranstaltungen gibt, da immer einer bei ihrem gemeinsamen Sohn Elian zu Hause bleibt. Aber das macht den beiden nichts aus, wie Annemarie betont: "Das ist bei uns keine Pflicht, das ist bei uns kein 'Jetzt muss ich zu Hause bleiben', sondern der andere macht das auch immer sehr gerne."

Es war aus gesundheitlichen Gründen lange ungewiss, ob Annemaries Kinderwunsch in Erfüllung gehen würde, da sie am PCO-Syndrom – einer Hormonstörung – leidet. Umso mehr genießen sie und Tim jetzt die Familienzeit zu dritt in vollen Zügen. "Wir genießen die Zeit als Familie sehr, weil wir das ja auch genau so haben wollten. Das war ja der Weg, für den wir uns entschieden haben. Uns gibt es eben jetzt gerade aktuell nur als Familie", betont die Sängerin. Annemarie ist sich jedoch bewusst, dass dies nicht für immer so bleiben wird: "Eventuell wird sich das ja in den nächsten Jahren dann noch ein bisschen verändern." Doch bis dahin schätzen sie jeden Moment, den sie gemeinsam mit ihrem Sohn verbringen können.

Dass Annemarie und Tim ein eingespieltes Team sind, machte die 34-Jährige bereits im vergangenen Jahr im Promiflash-Interview deutlich. "Bei Tim und mir ist das total ausgewogen. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass er mir die Mama-Rolle zuschustert und selbst sagt, er ist zwar der Papa, macht aber dies nicht und das nicht", schwärmte Annemarie und fügte dem hinzu: "Bei uns macht jeder alles. [...] Es funktioniert einfach ohne Absprache. Es ist ein ganz natürlicher Ablauf und das finde ich richtig schön."

Instagram / annemarie_eilfeld Tim Sandt und Annemarie Eilfeld mit ihrem Sohn Elian, Juni 2024

Instagram / annemarie_eilfeld Annemarie Eilfeld, Sängerin

