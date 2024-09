Dreamteam: Stefano und Giovanni Zarrella rocken Red Carpet

Am Donnerstag nahm Giovanni Zarrella (46) an der Charity-Veranstaltung Tribute to Bambi in Berlin teil. Dabei bekam er besondere Unterstützung aus seiner Familie: nämlich von seinem jüngeren Bruder Stefano (33). Der Sänger und der Blogger präsentierten sich im abgestimmten Partnerlook auf dem roten Teppich – beide trugen einen schicken Anzug. Für die Fotografen ließ das Duo seinen Charme spielen, wobei Giovanni für einen besonders entzückenden Geschwistermoment sorgte: Er gab Stefano einen liebevollen Kuss auf die Wange.

In einem Bunte-Interview vor Ort legte Stefano dann noch eine Schippe drauf und lobte seinen älteren Bruder in den höchsten Tönen, indem er ihm eine Liebeserklärung machte: "Ohne meinen Bruder wäre ich nicht der Mensch, der ich heute bin." Der 33-Jährige verriet zudem, dass Giovanni immer wie "ein Mentor" für ihn gewesen sei. "Er ist einfach unbezahlbar und der beste Mensch der Welt", schwärmte er.

Stefano und Giovanni verbindet eine tiefe Geschwisterliebe. Die beiden Brüder teilen neben ihrem engen familiären Band auch ihre italienischen Wurzeln. Der 46-Jährige ist bereits seit elf Jahren mit seiner Frau Jana Ina (47) verheiratet. Ob nun auch sein jüngerer Bruder den passenden Deckel gefunden haben könnte? Aktuell halten sich hartnäckige Spekulationen, dass Stefano mit Tanja Makarić (27) anbandelt. Offiziell bestätigt wurde die Romanze bislang nicht.

Getty Images Stefano und Giovanni Zarrella im September 2024

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić im August 2024

