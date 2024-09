Eminems Mutter Debbie ist angeblich an Lungenkrebs erkrankt

Eminem (51) steht erneut vor einer schweren Prüfung. Wie unter anderem In Touch berichtet, soll seine Mutter Debbie Nelson an unheilbarem Lungenkrebs erkrankt sein. "Es gibt nicht viele Möglichkeiten [für Debbie]", erzählt eine Quelle gegenüber dem Onlineportal und fügt hinzu: "Sie wohnt derzeit im Krebszentrum und bei Familienmitgliedern. Sie hat nur noch sehr wenig Zeit übrig." Der Rapper habe sich zuletzt finanziell um seine Mutter gekümmert, soll aber seit Jahren keinen Kontakt zu ihr haben. "Die Leute in ihrem Umfeld sind sich nicht einmal sicher, ob Eminem überhaupt weiß, was mit seiner Mutter passiert", überlegt der Insider weiter.

Das Verhältnis zwischen dem Rapper und seiner Mutter war stets kompliziert und hat nicht nur seine Musik, sondern auch seinen Biopic maßgeblich beeinflusst. Der Informant betont: "Er sorgt dafür, dass sich um sie gekümmert wird, aber sie reden nicht wirklich miteinander. Es wäre gut für beide [zu kommunizieren]. Das könnte ihnen die Chance geben, sich zu versöhnen." Eminem hat angeblich schwere Vertrauensprobleme – vor allem, wenn es um seine eigene Familie geht. So wurde er schon von seiner eigenen Tante und seiner Mutter wegen Verleumdung verklagt.

Eminem, der momentan mehr denn je auf seine eigene Familie fokussiert ist, strahlte zuletzt auf der Hochzeit seiner Tochter Hailie Jade Scott Mathers (28) vor Stolz und hat sich Berichten zufolge auch mit seiner Ex-Frau Kim Scott vertragen. Auch beruflich gibt der Rapper wieder Vollgas. Nachdem er sich vor einiger Zeit aus dem Rampenlicht zurückgezogen hatte, veröffentlichte er im Juli sein zwölftes Album. Im Vorfeld erklärte er auf X, dass diese Platte ziemlich besonders sei: "'Death of Slim Shady' ist ein Konzeptalbum, daher kann es sein, dass die Songs keinen Sinn ergeben, wenn man sie nicht in der richtigen Reihenfolge anhört."

Getty Images Eminems Mutter Debbie Nelson-Mathers, 2001

Getty Images Eminem, Rapper

