Fürst Albert II. verbringt Zeit mit Kids im Freizeitpark

Für Fürst Albert II. (66) war das wohl eine willkommene Abwechslung! Der Monegasse machte mit seinen Kindern Prinz Jacques (9) und Prinzessin Gabriella (9) kürzlich einen Trip zum Europa-Park Rust. Die Bilder, die unter anderem Gala vorliegen, zeigen den Ehemann von Fürstin Charlène (46) mit dem gemeinsamen Sohn in einer Achterbahn. Er hält beide Daumen hoch und signalisiert damit eindeutig, dass er eine Menge Spaß hat – und so geht es wohl auch seinen Kids. "Meine Kinder und ich sind große Europa-Park-Fans geworden", verriet der 66-Jährige ganz happy.

Das ist nicht das erste Mal, dass die Royals diesem Freizeitpark einen Besuch abstatten. Bereits 2021 waren die Zwillinge mit ihrem Vater im Europapark. Damals posierte das Trio zusammen mit witzig kostümierten Figuren für ein paar Momentaufnahmen. Außerdem haben sich Jacques und Gabriella in ein paar Geschicklichkeitsspielen ausprobiert. Doch auch damals war von Mama Charlène weit und breit keine Spur.

Kriselt es etwa wieder bei dem monegassischen Paar? Schon bei den Olympischen Sommerspielen tauchte Albert ohne seine Gattin auf – und sah dabei nicht gerade glücklich aus. Dass die beiden es zuletzt nicht leicht miteinander hatten, machte er erst Anfang des Jahres deutlich. In einem Interview mit Paris Match äußerte er sich zum Befinden seiner Frau und sprach auch die Gerüchte um seine kriselnde Ehe offen an: "Sie war auch sehr betroffen und traurig über einige Dinge, die in den Medien veröffentlicht wurden." Doch Albert stellte klar, dass sie sich trotz schwieriger Zeiten stets "gegenseitig unterstützen".

Instagram / hshprincesscharlene Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques, Mai 2018

Getty Images Fürst Albert II. und seine Frau Charlène im Juli 2024

