Albert II. von Monaco (63) muss sich seit einigen Monaten ohne seine Ehefrau um ihre gemeinsamen Zwillinge kümmern. Denn Fürstin Charlène (43) darf seit Juni wegen einer Hals-Nasen-Ohren-Infektion nicht mehr fliegen – und muss deswegen in ihrem Heimatland Südafrika bleiben. Prinzessin Gabriella (6) und Prinz Jacques (6) müssen gerade ohne ihre Mutter in Monaco auskommen. Trotz der räumlichen Trennung von ihrer Mama hatten die Twins jetzt jede Menge Spaß mit ihrem Papa Albert!

Ein Video, das das monegassische Fürstenhaus auf seiner Instagram-Seite teilte, zeigt den Zwillingspapa in Aktion mit seinen Kids. Demnach verbrachten Albert, Gabriella und Jacques das vergangene Wochenende im Europa-Park in Rust. Grinsend posieren die drei gemeinsam mit witzig-kostümierten Gestalten für ein paar Schnappschüsse. Auch durften die beiden Sechsjährigen ein paar Geschicklichkeitsspiele ausprobieren – und schienen dabei eine coole Zeit zu haben.

Aber wann kann auch Charlène endlich wieder zusammen mit ihren Liebsten an gemeinsamen Unternehmungen teilnehmen? "Das genaue Datum kann ich nicht nennen, aber ich verspreche, dass Sie es erfahren werden, wenn es so weit ist", hatte Albert vor einigen Tagen im Gespräch mit Point de Vue auf die Frage nach der Rückkehr der Fürstin geantwortet. Jedoch soll es anscheinend nicht mehr allzu lange dauern! Denn der 63-Jährige deutete auch an, dass seine Gattin den Nationalfeiertag in Monaco verbringen werde – und dieser wird am 19. November gefeiert.

© Photos : Eric Mathon / Palais princier Prinz Jacques, Prinzessin Gabriella und Charlotte Casiraghi-Rassam

Christian Sperka Fürst Albert und Fürstin Charlène von Monaco mit ihren Kindern

Facebook / Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco Fürstin Charlène mit Fürst Albert und ihren Kindern

