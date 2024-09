König Frederik und Königin Mary strahlen während Gedenkfeier

Am 5. September war der nationale Flaggentag von Dänemark, an dem dänische Soldaten gewürdigt werden, die für ihr Land im Einsatz waren. Bei dem Gedenkgottesdienst durfte auch royale Präsenz nicht fehlen – weshalb König Frederik X. (56) und Königin Mary (52) unter den Anwesenden waren und die Gefallenen ehrten. Nach dem Gottesdienst zog es die beiden noch mit den anderen auf den Schlossplatz von Schloss Christiansborg, wo sie gemeinsam der Parade zuschauten.

Während der Gedenkfeier gaben Frederik und Mary ein besonders schönes Paar ab. Der Monarch erschien in seiner Marine-Uniform und machte darin eine stattliche Figur, während seine Gattin ein langärmeliges schwarzes Kleid trug und ihrem Mann beinahe die Show stahl. Außerdem zeigten sich die zwei Royals laut der dänischen Zeitung Billed-Bladet sichtlich emotional, als sie Zeugen der Reden und Kranzniederlegungen wurden und sich die Angehörigen hinter dem Denkmal für Dänemarks internationale Bemühungen nach 1948 versammelten.

Dass das royale Ehepaar seine Emotionalität nicht verbergen kann, ist nicht verwunderlich – vor allem, nachdem Frederik und Mary erst kürzlich einen Verlust verkraften mussten. Der Beamte und treue Begleiter der dänischen Königsfamilie Per Thornit verstarb Ende Juli. Wie Bilder zeigten, die Hello! vorliegen, erschienen die beiden zu seiner Beerdigung vergangenen Monat respektvoll in Schwarz gekleidet, drückten der hinterbliebenen Witwe ihr Mitgefühl aus und erwiesen ihm die letzte Ehre.

Getty Images König Frederik X. und Königin Mary am nationalen Flaggentag im September 2024

Getty Images Königin Mary und König Frederik im März 2024

