Nach Urlaub mit Gigi: Bradley Cooper wieder im Papa-Modus

Bradley Cooper (49) nimmt seine Pflichten als Vater sehr ernst. Der Schauspieler wurde nach seinem luxuriösen Italien-Urlaub mit Freundin Gigi Hadid (29) wieder in New York City gesichtet – in Begleitung seiner siebenjährigen Tochter Lea. Wie Paparazziaufnahmen, die Daily Mail vorliegen, zeigen, spazierte der Hollywoodstar lässig gekleidet in einem weißen T-Shirt und Kakihose mit seiner Tochter durch die Stadt. Bradley teilt sich das Sorgerecht für Lea mit seiner Ex-Freundin, dem Model Irina Shayk (38), mit der er von 2015 bis 2019 liiert war.

Am vergangenen Wochenende war das Duo allerdings nicht allein unterwegs. Bradley und seine Tochter machten zusammen mit seiner Freundin Gigi auf einer Luxusjacht in Italien Urlaub. Das Paar, das sich seit Oktober vergangenen Jahres datet, genoss innige Momente zusammen. Bei diesem romantischen Ausflug nach Europa waren neben Tochter Lea auch seine Mutter Gloria dabei. Das war auch das erste Mal, dass Gigi mit der Siebenjährigen zusammen gesehen wurde. Fotografen lichteten das Trio nämlich am Flughafen von Sardinien ab.

Bradley scheint die Beziehung zu dem Model sehr ernst zu nehmen. Insider berichteten bereits, dass der "Hangover"-Star plant, der Schwester von Bella Hadid (27) einen Heiratsantrag zu machen. "Bradley hat bereits entschieden, dass er Gigi heiraten wird", verriet eine Quelle vor einigen Tagen gegenüber Daily Mail und fügte hinzu: "Es ist nur noch eine Frage der Zeit." Die beiden sollen schon früh in ihrer Beziehung über Themen wie Ehe und Familie gesprochen haben. Nachdem der Schauspieler bald einige Projekte abschließen wird, möchte er sich eine Auszeit nehmen, um sich voll und ganz Gigi und ihren gemeinsamen Zukunftsplänen zu widmen.

Diamond / BACKGRID / ActionPress Bradley Cooper und Gigi Hadid im Februar 2024

Getty Images Bradley Cooper im Mai 2024

