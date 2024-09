Rumer Willis genießt Italien-Trip mit ihrer Tochter Louetta

Rumer Willis (36) genießt aktuell eine wunderbare Zeit mit ihrer Tochter Louetta auf einer Reise durch Italien. Vor wenigen Tagen teilte die Schauspielerin ein bezauberndes Instagram-Video, das ihren kürzlichen Trip mit Louetta zusammenfasst. In dem Clip sind die beiden unter anderem mit passenden schwarzen Schlafmasken im Flugzeug, auf Bootsfahrt, in Bäckereien und bei ausgedehnten Spaziergängen durch italienische Einkaufsstraßen zu sehen. Besonders niedlich ist eine Aufnahme, in der die Einjährige im Marienkäferkostüm glänzt. Dazu schreibt ihre Mama: "Der Marienkäfer erobert Italien."

Rumer, die Tochter Louetta mit ihrem Ex-Partner Derek Richard Thomas hat, verriet kürzlich in einer Instagram-Fragerunde, dass sie sich definitiv vorstellen könne, weitere Kinder als alleinerziehende Mutter zu bekommen. Als eine Followerin nachhakte, antwortete Rumer: "Auf jeden Fall, denn Geschwister zu haben, ist einer der besten Teile meines Lebens." Sie betonte, wie sehr sie ihre eigenen Geschwister liebt und sich wünscht, dass ihr kleines Mädchen auch dieses besondere Band erleben kann. Offenbar würde sie sich eine kleine Rasselbande von sechs oder sieben Kindern wünschen.

Neben ihrer Familienplanung hat die Tochter von Bruce Willis (69) und Demi Moore (61) aber auch einen Einblick in ihr Beziehungsleben gegeben. Rumer hat nämlich kürzlich bestätigt, dass sie momentan nicht mehr mit Derek zusammen ist und die Erziehung von Louetta als Alleinerziehende managt. Auf die Frage eines Fans, ob sie und Derek noch ein Paar seien, antwortete sie offen: "Nein, ich mache das alleine und wir teilen uns das Sorgerecht." Obwohl die Beziehung zu Derek beendet ist, scheint Rumer ihr Mutterglück voll und ganz zu genießen.

Instagram / rumerwillis Rumer Willis mit ihrer Tochter Louetta

Instagram / rumerwillis Rumer Willis und Derek Richard mit ihrer Tochter Louetta

Wie findet ihr das Video? Richtig süß! Man sieht, dass sie Spaß haben. Na ja, ich würde mein Kind nicht so im Internet zeigen. Ergebnis anzeigen



