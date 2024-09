Süße Fotos: John Legends Kinder hatten ihren ersten Schultag

Auch für die Kinder von John Legend (45) und Chrissy Teigen (38) geht der Ernst des Lebens wieder los: Nach den erholsamen Sommerferien heißt es nun wieder, die Schulbank zu drücken. Tochter Luna (8) ist in Sachen Schule schon ein alter Hase – das älteste Kind des Sängers und des Models geht bereits in die dritte Klasse. Für ihren kleinen Bruder Miles (6) ist es aber ein ganz besonderer Tag, denn für ihn ist es der erste Schultag. "Erster Schultag für die Erst- und Drittklässler", schreibt John zu Bildern seiner Kinder auf Instagram, die jeweils ein kleines Tafelschild mit bunten Zeichnungen in den Händen halten.

Luna und Miles warfen sich für ihren ersten Schultag in locker-lässige Klamotten. Die Achtjährige entschied sich für kurze Jeansshorts, ein weißes T-Shirt und glitzernde Turnschuhe. Ihre lockigen, braunen Haare ließ das kleine Mädchen einfach auf ihre Schultern herabfallen. Ihr Bruder sah ziemlich ähnlich aus: Der Promispross trug eine weite Jeanshose mit weißen Sneakern und einem grauen Poloshirt. Leicht angespannt lächelt Miles in die Kamera – wahrscheinlich wegen der Aufregung vor dem ersten Schultag.

John und Chrissy haben aber nicht nur zwei Kinder, sondern gleich vier! Auch Wren (1) und Esti (1) gehören zur Familie. Für die beiden Nesthäkchen ließ sich der "All of Me"-Interpret erst kürzlich ein Tattoo stechen. "Ich habe meinen Tätowierer gebeten, das mit meinen beiden kleinsten Babys zu wiederholen. Ich präsentiere 'chrissyestiwren' für den linken Arm", schreibt John unter einen Beitrag auf Instagram. Seine beiden Ältesten hat der vierfache Vater bereits unter der Haut.

Instagram / johnlegend Luna Simone im September 2024

Instagram / chrissyteigen John Legend und Chrissy Teigen mit ihren Kinder Wren, Luna, Esti und Miles

