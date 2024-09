"Vorsichtig": Travis hielt Liebe zu Taylor Swift erst geheim

Taylor Swift (34) und Travis Kelce (34) gelten aktuell als eines der absoluten Traumpaare in Hollywood. Die Liebe zu der weltberühmten Sängerin behielt der NFL-Star allerdings zunächst für sich – sogar gegenüber seiner Familie enthüllte er die Romanze erst nach reiflicher Überlegung! Jason Kelce (36), der Bruder des Sportlers, plauderte kürzlich offen Details über die Bekanntgabe der Beziehung aus. So verriet er am Dienstag in einer neuen Ausgabe von "The Pivot Podcast", dass Travis anfangs zögerte, seinem Bruder die Einzelheiten mitzuteilen: "Ich glaube, er war sehr vorsichtig damit, es mir oder irgendjemandem zu erzählen."

Jason, der früher auch ein erfolgreicher American-Football-Spieler war, erklärte im Laufe des Gespräches auch, weshalb sein frisch verliebter Bruder sich vorerst mit den genauen Hintergründen zu der Romanze zurückhielt: "Ich glaube, sie wollten sicherstellen, dass alles so gemacht wird, dass die Privatsphäre der Leute respektiert wird. Und ich glaube, das versuchen sie immer noch. Und selbst jetzt möchte ich ihnen gegenüber respektvoll sein." Der 36-Jährige stellte klar, dass er keine privaten Details zu der Beziehung öffentlich machen werde, aber dass er sich persönlich sehr über die Liebe von Travis freue.

Obwohl die zwei Turteltauben bis heute regelmäßig öffentlich ihre Liebe füreinander bekunden, kursierte vor Kurzem ein angeblicher "Vertrag" von Travis' PR-Firma Full Scope im Netz, der belegen soll, dass ihre Liebesgeschichte nicht echt sei. Ebenso beinhaltete das Dokument eine Erklärung zur Trennung des Paares, welche angeblich für den 28. September geplant wäre. Ein Sprecher von Full Scope dementierte jedoch schon die Behauptungen und drohte laut Daily Mail bereits rechtliche Schritte an!

Jason Kelce, Sportler

Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

