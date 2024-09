Weiße Beißer: Hat Johnny Depp sich die Zähne machen lassen?

Im Leben von Johnny Depp (61) scheint sich nach dem Rechtsstreit mit Amber Heard (38) alles wieder eingerenkt zu haben. Beruflich wie privat hat der Schauspieler momentan nur Erfolge vorzuweisen. Und auch im Thema Beauty hat sich einiges für ihn verbessert: Johnny hat sich anscheinend die Zähne richten lassen. Denn in einem Beitrag, der auf Instagram aufgetaucht ist, lässt der "Fluch der Karibik"-Star seine schneeweißen Beißer durchblitzen – von den dunklen Piratenzähnen ist nichts mehr zu erkennen. Welcher Prozedur Johnny sich unterzogen hat, um seine Zähne so schön glänzen zu lassen, ist allerdings nicht bekannt.

Vor etwa einem Jahr machte Johnny wegen seines Gebisses Schlagzeilen. Damals wurde er im Netz zerrissen: Viele User auf X und Co. fanden, seine Zähne sähen "verfault und gammlig" aus. Seine Fans freuen sich deshalb umso mehr für den Schauspieler und kommentieren unter den Fotos Dinge wie: "Jetzt kann sich niemand mehr über seine Zähne aufregen! Er hat einen wunderschönen Mund und sieht total gesund aus!", "Er sieht so gut aus und seine Zähne sind so gerade! Schön für ihn" und "Es ist so schön, ihn wieder in seiner vollen Pracht zu sehen".

Ob seine neue Flamme Yulia Vlasova etwas mit der Veränderung zu tun haben könnte? Immerhin ist die 33 Jahre jüngere Dame eine echte Beauty, die ihn dazu inspiriert haben könnte, sein Äußeres ein wenig auf Vordermann zu bringen. Erst im Juli dieses Jahres wurden die beiden das erste Mal miteinander erwischt, und bald darauf gab es sogar Gerüchte, sie hätten sich verlobt. Doch wie eine Quelle gegenüber People schnell klarstellte: Sie gehen es eher "zwanglos" an und sind nicht offiziell in einer Beziehung. "Sie sehen sich ab und zu", hieß es da.

Instagram / killerbartender Johnny Depp, Schauspieler

Instagram / im__iuliia Yulia Vlasova, Model

