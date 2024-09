Alles aus? Aaron Taylor-Johnson wurde ohne Ehering gesichtet

Aaron Taylor-Johnson (34) und seine Ehefrau Sam gelten eigentlich als absolutes Traumpaar. Doch nun machen Gerüchte die Runde, dass es bei dem Schauspieler und seiner Liebsten kriseln könnte. Grund dafür: Aaron war bei einem Spaziergang in London nämlich ohne seinen Ehering unterwegs. Das zeigen Fotos, die unter anderem Metro vorliegen. Der Hollywoodstar trug einen grauen Kapuzenpulli, eine schwarze Hose und eine Baseballmütze – während er mit seinem Handy telefoniert, fällt auf, dass er keinen Ring trägt.

Daraufhin spekulieren zahlreiche Fans des Filmstars in den sozialen Medien, ob eine Krise bei dem Paar dahinterstecken könnte. "Nicht ich und jedes andere Mädchen in den späten 20ern, das von einem Foto mit Aaron Taylor-Johnson träumt, jetzt, wo er anscheinend ohne Ehering gesichtet wurde", kommentiert ein Nutzer auf X. Ein anderer schreibt: "Ich bin aufgewacht und habe gesehen, dass Aaron Taylor-Johnson angeblich geschieden ist. Gott ist gut."

Damit greifen die Fans die Kritik am großen Altersunterschied von Aaron und Sam auf. Immer wieder wurde sich in der Vergangenheit darüber aufgeregt, dass Aaron 23 Jahre jünger ist als seine Frau. Davon lässt sich der 34-Jährige aber nicht beeinflussen. "Man muss sich klarmachen, dass ich das, was die meisten Leute in ihren Zwanzigern machen, schon mit 13 Jahren gemacht habe. Du machst etwas zu schnell für jemand anderen? Das kann ich nicht verstehen", erklärte er im Interview mit Rolling Stone UK.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sam und Aaron Taylor-Johnson im April 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Aaron Taylor-Johnson, Filmstar

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass der fehlende Ehering wirklich ein Hinweis auf Eheprobleme sein könnte? Ja, definitiv! Nein, er hat den Ring bestimmt nur vergessen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de