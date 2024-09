So geht Uwe Ochsenknecht mit dem Älterwerden seiner Kids um

Uwe Ochsenknecht (68) hat eine große Familie: Mit Ex-Frau Natascha Ochsenknecht (60) durfte der Schauspieler die drei Kinder Wilson Gonzalez Ochsenknecht (34), Jimi Blue Ochsenknecht (32) und Cheyenne Ochsenknecht (24) auf der Welt begrüßen. Aus einer früheren Beziehung hat er zudem Sohn Rocco Stark (38). Seine Kinder sind mittlerweile außer Haus und haben selbst Familien und Kinder. Für den Filmstar war es aber kein so großes Problem, seine Sprösslinge loszulassen, wie er im Interview mit Gala ausplaudert: "Ich glaube, dass Frauen, als Mütter, mit ihren Mutterinstinkten und -gefühlen, es schwerer finden, die Kinder loszulassen, weil sie – im Gegensatz zum Vater – auf eine andere Art ein emotionales Band zu den Kindern haben."

Dennoch sei es schade, dass seine Kids sehr beschäftigt seien und sie sich deshalb nicht so oft sehen, plaudert der "Der Vollgasmann"-Star weiter aus und erklärt: "Die haben jetzt alle selbst zu tun! Die haben ihr Business, die haben Kinder." Doch wie oft sehen sich Uwe und seine Sprösslinge denn? "Nicht so oft, wie wir alle gerne hätten, dass wir uns sehen", deutet er nur vage an. Er finde es aber wichtig, seine Kinder als Elternteil auch weiterziehen und ihr eigenes Leben leben zu lassen. "Die müssen auch irgendwann mal in die Welt und man hat auch irgendwann mal wieder das Recht auf mehr persönliches Privatleben ohne die Kinder, dass sie dauernd da sind, dass man dauernd etwas machen muss", betont Uwe.

In einem vorherigen Interview mit Bunte betonte der fünffache Opa, dass er seine Rolle als Großvater liebt: "Das Schöne am Opa-Sein ist, man kann das Ganze aus der Distanz beobachten. Man fühlt sich nicht so verantwortlich. Und es ist schön, dass man sieht, dass alles immer weitergeht." Aber auch seine Vaterrolle und die Beziehung zu seinen Kids sind dem "Das Boot"-Star äußerst wichtig. "Man hat natürlich ein Familienband. Das ist auch nicht zu zerschneiden, auch wenn es mal Ärger gibt. Die Basis bleibt", stellte er damals klar.

Ronny Heine / Future Image Rocco Stark, Uwe Ochsenknecht und Jimi Blue Ochsenknecht

Instagram / uweochsenknecht Cheyenne und Uwe Ochsenknecht im August 2023

