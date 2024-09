Taylor Swift wurde aus Disney Worlds Hall of Fame entfernt

Über die neueste Veränderung in der berühmten Ruhmeshalle von Disney World sind viele Besucher so gar nicht erfreut! Ein Abbild der Sängerin Taylor Swift (34) hatte dort für geraume Zeit als Bild an der Wand der All-Star Music Resort Hall of Fame gehangen. Vor Kurzem war es jedoch still und heimlich entfernt worden, was schließlich auf TikTok in einem viralen Video für Empörung sorgte. Der Titel, den die irritierte Besucherin der Aufnahme gab: "Stell dir mein Entsetzen vor, zu All-Star Music zu kommen und zu sehen, dass sie Taylor Alison Swift entfernt haben!"

Die empörten Swifties brachten ihre Enttäuschung im Kommentarbereich unter dem neuen Clip deutlich zum Ausdruck: "Wie können sie es wagen?" oder "Meine kleine Cousine ist deswegen tatsächlich komplett ausgerastet!" sind nur zwei der vielen Äußerungen der entsetzen Fans. Ein Anhänger betonte außerdem, dass die Künstlerin vor kurzem noch dort gehangen habe: "Ich bin im Juni dort gewesen und da war sie noch an der Wand!" Warum Taylors Bild entfernt wurde, ist derzeit noch unklar.

Die beliebte Musikerin hat erst kürzlich den europäischen Part ihrer gefeierten "The Eras Tour" abgeschlossen. In den nächsten zwei Monaten dürfte bei ihr vorerst etwas Entspannung angesagt sein. Ein Insider plauderte gegenüber OK! aus, dass sie die Auszeit am liebsten mit ihrem Freund Travis Kelce (34) verbringen möchte. Womöglich erfreut die 34-Jährige nach dem finalen Abschluss ihrer Tournee die Öffentlichkeit sogar mit süßen Baby-News: "Sobald die Tour vorbei ist, fühlt sie sich bereit, eine Familie zu gründen und Mutter zu werden, und sie weiß, dass Travis die Person ist, mit der sie das tun möchte."

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

Anzeige Anzeige

Seid ihr auch überrascht, dass Taylors Bild abgehangen wurde? Ja, sie ist doch schließlich aktuell einer der größten Stars überhaupt! Nein, sie müssen eben auch hin und wieder einige Dinge verändern. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de