Von wegen unfit: So hart soll Stefan Raabs Boxtraining sein

Stefan Raab (57) wird am 14. September ein kleines Comeback feiern: Der Entertainer steigt dann ein drittes Mal mit der Profi-Boxerin Regina Halmich (47) in den Ring. In einem kürzlichen Clip zeigte sich der Entertainer deutlich beleibt und alles andere als fit – das soll aber nur eine Taktik sein. Nach Bild-Informationen soll sich der TV-Star härter als je zuvor auf das Großereignis vorbereiten und viermal pro Woche zweimal täglich trainieren. Dazu kommt wohl zusätzlich noch ein intensives Kardiotraining. Zudem soll Stefan sich zu Hause ein eigenes kleines Trainingslager errichtet haben, wo er eng mit einem Boxtrainer, einem Ernährungscoach und Koch, einem Konditionstrainer und einem Physiotherapeuten zusammenarbeitet.

Natürlich ist der TV total-Star dabei nicht auf sich allein gestellt. "Er hat jemanden mit großer Erfahrung an seiner Seite", plaudert ein Vertrauter von Stefan gegenüber dem Magazin aus. Angeblich soll es sich bei dem Mann an der Seite der TV-Legende um Boxweltmeister Felix Sturm (45) handeln, der ihn schon 2007 auf einen Kampf gegen die Sportlerin vorbereitete. Seitdem in dem Video von einem Doktor die Rede war, werden außerdem zwei weitere berühmte Namen hoch gehandelt: Vitali Klitschko (53), alias "Dr. Eisenfaust", und sein Bruder Wladimir Klitschko (48), ⁣mit dem Spitznamen "Dr. Stahlhammer". Ob die Brüder mit ihm unter einer Decke stecken, ist aber bisher noch unklar.

Auch die Fans nahmen dem TV-Urgestein nicht ab, dass es so schlecht in Form ist, wie Stefan es den Leuten in seinem Video weismachen wollte. "Er wird monatelang trainiert haben und einen mega Body präsentieren... Der alte Fuchs weiß, wie man Show macht", kommentierte beispielsweise ein Follower. Und auch seine Gegnerin Regina ist sich sicher: Stefan will nur davon ablenken, wie trainiert er wirklich ist. "Da falle ich natürlich nicht drauf rein. Der Stefan wird topfit sein... der wird uns alle von den Socken hauen. Der wird dastehen mit einem Sixpack, mit Muckis. Also lasst euch nicht täuschen", erklärte sie kürzlich im RTL-Interview.

Petra Schönberger / Future Image / ActionPress Stefan Raab, TV-Star

Getty Images Regina Halmich, Boxerin

