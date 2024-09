Kein Katzenfreund? So frech belügt Jason Kelce seine Töchter

Jason Kelce (36) und seine Partnerin Kylie (32) haben drei gemeinsame Töchter: Wyatt Elizabeth, Elliotte Ray und Bennett Llewellyn. In einer Folge seines "New Heights"-Podcasts, den er mit seinem Bruder Travis Kelce (34) führt, stellte sich nun heraus, dass Jason in Sachen Erziehung eine etwas fragwürdige Herangehensweisen an den Tag legt. "Weißt du, was mein neuester Plan ist, um unsere Familie davon abzuhalten, sich eine Katze anzuschaffen?", fragte der pensionierte Footballstar und erklärte dann: "Ich erzähle unseren Mädchen immer wieder, dass Katzen giftig sind."

Das Verständnis für solche wilden Erziehungsmaßnahmen hält sich bei seinem Bruder offenbar in Grenzen. "Das ist krank", merkte Travis an. Auch Kylie heiße Jasons Lügenmärchen nicht gut. "Sie sind nicht giftig. Dein Vater lügt dich an", ahmte der einstige Spieler der Philadelphia Eagles seine Partnerin nach. Jason betonte außerdem, dass seine Mädchen die Wahrheit früher oder später sowieso herausfinden würden, woraufhin Travis lachend entgegnete: "Sie werden zu einem Freund nach Hause gehen und verdammt noch mal schreien, weil sie eine Katze sehen." Daraufhin witzelte der dreifache Papa, dass das glücklicherweise nach einem Problem der anderen Eltern klinge.

Jason und Travis begeistern mit ihrem Podcast eine große Hörerschaft. Die Brüder unterhalten ihre Fans mit Gesprächen über ihre Erfahrungen als Footballspieler und nehmen die Footballbranche im Allgemeinen etwas genauer unter die Lupe. Ab und an mischt sich auch das eine oder andere Lifestyle-Thema in den Dialog der beiden. Wie Jason gegenüber People mutmaßte, habe "New Heights" seit der Beziehung seines Bruders zu Taylor Swift (34) eine neue Zielgruppe erreicht, wodurch sich ihr Auditorium spürbar vergrößert habe. Mittlerweile ist der Podcast so beliebt, dass Jason und Travis einen Millionen-Deal mit einer Tochterfirma von Amazon abschließen konnten.

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Kids Elliotte, Wyatt (u.) und Bennett (o.)

Getty Images Jason und Travis Kelce im Februar 2023

Was haltet ihr von Jasons Lügenmärchen, die er seinen Töchtern auftischt? Ich finde das lustig. Wie er schon sagt, sie werden die Wahrheit erfahren. Na ja, ich finde das schon etwas problematisch. Ergebnis anzeigen



