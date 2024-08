Jason Kelce scherzt: Das bräuchte es für ein NFL-Comeback

Im März beendete Jason Kelce (36) seine Profi-Football-Karriere. In einem Interview mit Associated Press spricht er nun über die Entscheidung, seine Laufbahn als Sportler zu beenden und ist offensichtlich zum Scherzen aufgelegt. "Für mich persönlich sind meine Tage als Spieler gezählt, und ich kann mir kein Szenario vorstellen, außer vielleicht, wenn die Medizin einen Weg findet, Arthritis loszuwerden", erklärt der Bruder von Travis Kelce (34) mit einem Augenzwinkern.

In dem Podcast New Heights, den Jason und Travis gemeinsam führen, sprachen sie nach dem Karriere-Aus des Sportlers über dessen Rücktritt und vor allem Travis wurde dabei sehr emotional und musste sogar die ein oder andere Träne verdrücken. "Ich bin dir sehr dankbar, dass du mir den Weg gezeigt und uns alle auf diese Reise mitgenommen hast, mein Großer", betonte der Freund von Taylor Swift (34) und ergänzte: "Es war immer so, als hätte ich diesen Rettungsring bei mir. Jetzt, wo du nicht mehr dabei bist, fühlt es sich leer an."

Die Sportwelt muss jedoch nicht gänzlich auf Jason verzichten: Der dreifache Vater hat als Moderator der Football-Sendung "Monday Night Countdown" einen neuen Job an Land gezogen. Vor der neuen Herausforderung hat er jedoch auch großen Respekt. "Ich schätze, ich habe Angst, dass ich nicht vorbereitet sein werde. Denn ich habe das Gefühl, dass ich viel mehr Eigenverantwortung trage", verriet er in einer Folge des "Green Light With Chris Long"-Podcasts.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason und Travis Kelce im Februar 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason Kelce, Footballer

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Seid ihr schon gespannt darauf, wie Jason sich als Moderator schlagen wird? Ja, definitiv! Ich glaube, er wird das rocken. Ich würde ihn immer noch lieber auf dem Spielfeld sehen… Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de