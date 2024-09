Kendrick Lamar wird bei Super-Bowl-Halbzeitshow auftreten

Die neue Saison der National Football League hat gerade erst gestartet – da gibt es schon News zum wohl größten Sportspektakel des Jahres: Beim Super Bowl 2025 wird US-Rapper Kendrick Lamar (37) die Halbzeitshow rocken. Das gibt der "Not Like Us"-Interpret nun selbst via Instagram bekannt. In einem Clip äußert er sich: "Mein Name ist Kendrick Lamar. Ich werde beim 59. Super Bowl auftreten. Werdet ihr da sein? Ich hoffe es. Ihr wisst, dass es nur eine Gelegenheit gibt, den Titel zu gewinnen."

Dazu gibt der 37-Jährige noch weitere Details preis, die das Großereignis betreffen. "Ich will nicht, dass ihr es verpasst. Trefft mich in New Orleans am 9. Februar 2025. Tragt euer schönstes Outfit – selbst wenn ihr von zu Hause aus schaut", verrät er in dem Insta-Clip freudig. Die Fans sind bei dieser Neuigkeit total außer sich und freuen sich schon jetzt riesig auf seinen Auftritt. "Das wird die beste Halbzeitshow" oder "Was für eine Freude für alle Fans von Kendrick Lamar", lauten nur zwei der vielen euphorischen Fan-Kommentare.

Der Musiker tritt damit in ziemlich große Fußstapfen. Unter anderem Größen wie Beyoncé (43), Madonna (66), Prince (✝57) oder im vergangenen Jahr Usher (45) rissen bereits die Bühne in der Halbzeit des Football-Events ab. Letzterer bekam aber nach seinem Auftritt nicht nur Lob. "Das war die bisher schlechteste Halbzeit, die ich je gesehen habe", schrieb ein Fan auf X.

Action Press / imagebroker.com Kendrick Lamar beim Heitere Open Air in der Schweiz

Kevin Winter / Staff / Getty Images Kendrick Lamar bei den 60. Grammy Awards

