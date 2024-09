Prinz William und Kate suchen neuen Mitarbeiter für PR-Team

Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) stocken ihr Team auf! Das Royal-Paar sucht einen neuen Mitarbeiter, von dem es schon ganz genaue Vorstellungen hat. Der Arbeitnehmer soll die Stelle als sogenannter Senior Communications Officer im PR-Team der dreifachen Eltern einnehmen. Das verrät nun eine Jobanzeige auf der Plattform LinkedIn. Demnach soll der Bewerber unter anderem Kenntnisse in der strategischen Kommunikation und in der Erstellung von Pressemitteilungen sowie Social-Media-Beiträgen mitbringen. Außerdem soll der neue Mitarbeiter "kreative Kommunikationsaktivitäten" planen und durchführen. "Diese Rolle wird Teil eines multidisziplinären Teams sein, das gemeinsam an der Kommunikation der Arbeit des Prinzen und der Prinzessin arbeitet", heißt es in der Stellenausschreibung.

Auch die Arbeitszeiten des neuen Mitglieds stehen bereits fest. Demnach wird der Mitarbeiter von Montag bis Freitag im Kensington Palast benötigt. Vor allem sollen die Bewerber bereit dazu sein, ab und an nach "Übersee" zu reisen und auch flexibel genug sein, "um von anderen königlichen Residenzen aus zu arbeiten". Wie Daily Mail berichtet, gingen bereits mehr als 100 Bewerbungen ein, sodass die Verantwortlichen sich für einen Bewerbungsstopp entschieden haben.

Natürlich haben William und Kate einige Angestellte, die dem Ehepaar tagtäglich unter die Arme greifen. So auch eine Nanny für die drei Kinder Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6). Im Gespräch mit Hello! plauderte Louenna Hood aus, welche Pflichten zu dem royalen Kindermädchen dazugehören. Für alle Nannys steht erst einmal die Ausbildung am Norland College in Bath, England, an. Nach erfolgreichem Abschluss geht es in ihrem Beruf vor allem um die Organisation von schulischen und außerschulischen Aktivitäten, aber auch das Planen der alltäglichen Mahlzeiten.

