Statt Premiere: Ben Affleck genießt Essen mit seinen Kindern

Ben Affleck (52) entschied sich für seine Kinder anstatt für seine Ex! Am Freitag feierte Jennifer Lopez (55) die Premiere ihres neuen Films "Unstoppable", während der Schauspieler sich eine schöne Zeit in Los Angeles machte. Wenige Stunden später wurde Ben gemeinsam mit seinen Kindern Fin (15) und Samuel Affleck (12) gesehen. Das Trio spazierte entlang der Straßen der Megametropole und genoss kurz zuvor ein ausgiebiges Mittagessen. Violet (18), das dritte Kind, das Ben gemeinsam mit Jennifer Garner (52) zeugte, ist auf den Aufnahmen allerdings nicht zu sehen.

Ben, Samuel und Fin warfen sich für ihr entspanntes Mittagessen nicht wirklich in Schale – locker-lässig schlenderten die drei durch Los Angeles. Der "Gone Girl"-Schauspieler entschied sich für eine graue Jeans mit einem weißen T-Shirt. Einen Farbakzent setzte er mit knalligen, lilafarbenen Turnschuhen. Fin kombinierte eine beigefarbene, kurze Cargohose mit einem mintfarbenen Pullover, unter dem der Teenie ein schwarzes T-Shirt trug und schwarz-weiße Sneaker. Der Jüngste im Bunde hatte eine karierte Hose an – die schon fast als Schlafanzughose durchgehen könnte – ein graues Shirt und Crocs in derselben Farbe.

Ben scheint momentan sehr viel Zeit mit seinen Kindern zu verbringen. Bereits vor wenigen Tagen wurde das Dreiergespann bei einem kleinen Ausflug gesichtet. Für den 52-Jährigen und seine zwölf- und 15-jährigen Kinder ging es an diesem Tag allerdings zu einem Eisladen. Genüsslich schleckte Ben an einem mit Schokolade überzogenen Eis – Fin und Samuel amüsierten sich im Hintergrund des Schnappschusses offensichtlich köstlich.

Backgrid Fin Affleck, Samuel Affleck und Ben Affleck im September 2024

Thecelebrityfinder/MEGA Samuel Affleck, Ben Affleck und Fin Affleck im August 2024

