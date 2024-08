Nach Trennung: Ben Affleck genießt Zeit mit seinen Kindern

Jennifer Lopez (55) hat vor wenigen Tagen offiziell die Scheidung von Ben Affleck (52) eingereicht – für den Schauspieler ist das allerdings kein Grund, nur zu Hause herumzusitzen und Trübsal zu blasen. Gemeinsam mit seinen Kindern Samuel (12) und Fin (15) wurde er nun während eines kleinen Ausflugs abgelichtet. Samuel trägt in seiner Hand eine große Kamera und auf seinen Schultern einen Rucksack. Gut möglich, dass Ben und Fin den Jungen von der Schule abgeholt haben, um gemeinsam einen entspannten Nachmittag zu genießen. Der Ex von J.Lo hat seine Hände dabei locker-lässig in seinen Hosentaschen verstaut und schaut immer wieder gut gelaunt zu seinen Kindern. Nur Violet (18), das dritte Kind von Ben und Jennifer Garner (52), fehlt bei dem kleinen Familienausflug.

Die Bilder zeigen, dass sich Ben, Samuel und Fin angeregt unterhalten. Dabei können seine Kinder dem "Gone Girl"-Schauspieler immer wieder ein kleines Lächeln entlocken. Zum Abschluss gönnt sich das Dreiergespann offenbar noch eine kleine Köstlichkeit: Ben hält ein mit Schokolade überzogenes Eis in der Hand, an dem er bereits genüsslich zugange ist. Im Hintergrund stehen Samuel und Fin, die sich sichtlich amüsieren.

Bens gute Laune könnte damit zusammenhängen, dass er bereits mit der Einreichung der Scheidungspapiere von J.Lo gerechnet hat. "Ben wusste, dass Jennifer die Scheidung einreichen würde. Es war überhaupt kein Schock für ihn. Er hat es ihr sogar gegönnt", verriet ein Insider gegenüber Daily Mail. Die Quelle betonte zudem, dass Ben seine Ex bewusst die Scheidungspapiere als Erstes einreichen lassen hat. Grund dafür sei sein "Mitgefühl" gewesen. Denn laut dem Tippgeber soll sich die Sängerin darum gesorgt haben, welche Auswirkungen die offizielle Trennung auf ihre Karriere haben könnte.

Thecelebrityfinder/MEGA Ben Affleck im August 2024

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Mai 2023

