Zu altbacken? Sydney Sweeney überrascht in einem Cape-Dress

Sydney Sweeney (26) hat am Samstag gemeinsam mit Ana de Armas (36) und Vanessa Kirby (36) die Premiere ihres neuen Films "Eden" auf dem Toronto International Film Festival besucht. Sydney entschied sich für diesen besonderen Anlass für ein cremefarbenes Kleid mit floralen Details und einem eleganten, kurzärmeligen Cape, das ihre Schultern bedeckte. Auf dem roten Teppich präsentierte sie sich zusammen mit ihren Co-Stars, darunter auch Jude Law (51) und Daniel Brühl (46). Ana entschied sich für ihren Gang über den Red Carpet ebenfalls für ein Kleid in einem zarten Ton. Zu einem blassrosafarbenen Body kombinierte sie einen transparenten Vokuhila-Rock mit Glitzersteinen.

Die Fans feierten die Looks der beiden jedoch nicht so sehr. "Sydney ist die Definition einer Mutti" oder "Diese Kleider sehen schlimm aus", äußerten sich zwei Fans via Instagram. Anas Look kommt dabei noch schlechter weg. "Anas Stylistin sollte dafür gefeuert werden", "Nein, Ana, bitte! Sie ist so schön, aber warum dieses Kleid?" oder "Was für ein schreckliches pinkes Dress", kommentierten einige User. Vanessa hingegen bekommt für ihre rote Robe fast ausschließlich Komplimente.

Doch eine lässt sich von diesen negativen Kommentaren sicher nicht unterkriegen. Sydney hat bereits vor wenigen Tagen in einem Interview mit Cosmopolitan darüber gesprochen, wie wichtig ihr Freundeskreis für sie sei und wie sehr diese Menschen sie erden. "Man kommt mal aus dieser Blase raus und sieht die Realität, das erdet einen und lässt einen bescheiden werden", verriet sie. Ihre Freunde, die sie seit ihrer Kindheit kennt, seien ein stabilisierender Faktor in ihrem Leben und würden ihr helfen, ihren Fokus nicht zu verlieren.

Getty Images Ana de Armas bei der Premiere von "Eden", September 2024

Getty Images Vanessa Kirby, Schauspielerin

