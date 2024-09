Ben Affleck gestand 1999 schlechtes Verhalten in Beziehungen

Ben Afflecks (52) ehrliches Playboy-Interview aus dem Jahr 1999 sorgt derzeit inmitten seiner Scheidung von Jennifer Lopez (55) für Aufsehen. Darin sprach der Schauspieler offen über seine eher suboptimalen Verhaltensweisen in romantischen Beziehungen. "Die meisten meiner Ex-Freundinnen sind vermutlich zu Recht wütend auf mich", gestand er damals und ergänzte: "Ich glaube, was passiert, ist, dass ich am Ende aus der Beziehung rauswill." Der "Pearl Harbor"-Star erklärte weiter, dass seine Liebeleien oft schlecht endeten, weil er passive-aggressive Tendenzen entwickelte, anstatt Probleme direkt anzusprechen. "Dann denke ich mir irgendeinen Vorfall aus oder tue etwas oder rufe einfach nicht an. Und dann ist sie stinksauer", gestand der Filmstar. Er hoffte jedoch, dass er aus diesen Verhaltensweisen noch rauswachse.

Der erneute Fokus auf dieses Interview kommt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt für Ben, der derzeit mitten in der Scheidung von Jennifer steckt. Auf Reddit kommentierten User den Auszug mit sarkastischen Bemerkungen darüber, dass er offenbar nie aus seinen Verhaltensmustern herausgewachsen sei. "Leider habe ich schlechte Neuigkeiten für Ben Affleck aus dem Jahr 1999", schrieb ein Nutzer hämisch, während ein anderer hinzufügte: "Selbsterkenntnis ist bedeutungslos, ohne die emotionale Reife, tatsächlich etwas an sich zu ändern."

Ben und Jennifer hatten ihre erste Romanze bereits 2002 nach den Dreharbeiten zu "Gigli" begonnen, trennten sich jedoch zwei Jahre später. 2022 fanden sie nach einer langen Pause wieder zueinander und heirateten sogar. Doch ihre Liebe war erneut nicht für die Ewigkeit bestimmt: Wie TMZ berichtete, reichte die Sängerin Ende August die Scheidung von dem Hollywoodstar ein. Besonders pikant: Der Tag, an dem J.Lo die Papiere einreichte, war der zweite Jahrestag ihrer großen Hochzeitsfeier in Georgia.

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Dezember 2023

