Elton Johns Kids sind besorgt um baldigen Tod ihres Vaters

Gemeinsam mit seinem Ehemann David Furnish (61) bekam Elton John (77) seine zwei Söhne Zachary und Elijah. In dem Dokumentarfilm "Elton John: Never Too Late" offenbart der Sänger jetzt, dass sich diese Gedanken über sein hohes Alter machen. "Sie machen sich Sorgen um meine Sterblichkeit", verrät er und fügt hinzu, "die Kids lieben ihren Papa, also wollen sie, dass ich für immer da bin. Ich würde es lieben, für immer da zu sein."

In ihrer Sorge scheinen die zwei Jungs also nicht allein zu sein: Auch der "Tiny Dancer"-Interpret gibt zu, Zweifel daran zu haben, noch viel von ihrem Leben mitzubekommen. "Ich möchte sehen, wie sie Kinder bekommen und heiraten. Ich glaube nicht, dass ich bis dahin noch da sein werde. Aber wer weiß das schon?", erklärt Elton. Daher wolle er seine Zeit mit ihnen nutzen, solange er noch da ist – diese sei "wundervoll und so kostbar".

Der 77-Jährige und David, die seit mehr als 30 Jahren ein Paar sind, wurden 2010 das erste Mal Eltern: Ihr Sohn Zachary kam im Dezember durch eine Leihmutter auf die Welt. Im Januar 2013 begrüßten sie dann ihren zweiten Sprössling Elijah. Der Nachwuchs der beiden ist Eltons ganzer Stolz – ebenso wie der Filmproduzent, wie er laut The Standard nach der Premiere der Dokumentation auf der Bühne gestand. "Das, was mich an diesem Film so berührt, ist, dass ich [David] und meine beiden Söhne habe", habe er mit Tränen in den Augen gesagt.

Getty Images David Furnish und Elton John mit ihren Söhnen Elijah und Zachary

Dan Mullan/Getty Images Elton John mit seinen Söhnen und Gatte David Furnish in Watford

