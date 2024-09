Freunde fordern: Pete Davidson soll zu seiner Mama ziehen

Pete Davidson (30) hatte sich im August dazu entschieden, seine mentale Gesundheit wieder auf Vordermann zu bringen und eine professionelle Hilfseinrichtung aufzusuchen. Diese verließ er allerdings nur wenige Tage später wieder. Der Grund für die Verschlechterung seines mentalen Zustands soll laut Insider-Informationen, die OK! vorliegen, auf die Trennung von seiner Ex Madelyn Cline (26) zurückzuführen sein. Petes Freunde sollen nun einen gut gemeinten Rat für ihn haben. "Pete sollte zu seiner Mutter [Amy] ziehen und nicht zurückblicken", so die Quelle und fügt hinzu: "Das Leben auf der Hollywood-Überholspur frisst ihn auf und das ist nicht gesund für jemanden mit Petes Problemen."

In der Vergangenheit musste Pete wegen seines Drogenkonsums schon mehrfach therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen, die offenbar bisher nicht den gewünschten Erfolg brachte. Sein engster Kreis soll vermuten, dass er "einfach nicht gefestigt genug [ist], um 'Nein' zu sagen, wenn er es muss." Deshalb finden sie den Umzug zu seiner Mutter sinnvoll, da der 30-Jährige dort unter Beobachtung stehen würde. In der vergangenen Zeit soll sich Pete regelrecht aus seinem Sozialleben zurückgezogen haben. Die US Sun berichtete laut Insider-Informationen, dass sich der "Bodies Bodies Bodies"-Darsteller zuletzt wie "ein Geist in seinem Freundeskreis" verhalten habe.

In der vergangenen Zeit lief es für Pete privat einfach nicht rund. Dass seine psychischen Probleme ihm an die Substanz gingen, erzählte er bereits von sich aus mehrfach. Wie OK! berichtete, äußerte er sich kritisch über seinen mentalen Zustand. "Ich bin immer deprimiert", offenbarte Pete in einem Gespräch und fügte hinzu: "Ich muss mich ständig davon erholen."

Getty Images Pete Davidson, Komiker und Schauspieler

Getty Images Pete Davidson im April 2023

