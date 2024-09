"Menschen nerven mich": Adele wünscht sich eine kleine Farm

Adele (36) hat ihre Tournee mittlerweile beendet. Wie Mirror berichtet, habe die Sängerin während eines Auftritts in München ausgeplaudert, was sie nach dem Ende ihrer Konzertreihe für Pläne hat: "Ich möchte eine kleine Farm haben. Das ist es, was ich tun möchte. Meine Zeit mit Leuten wie euch verbringen, einem Publikum, und mit Tieren, weil ich finde, dass Menschen verdammt noch mal zum Kotzen sind. Menschen nerven mich verdammt noch mal. Sind wir nicht einfach supernervig?"

Die Musikerin ist bereits stolze Tiermama von drei Hunden und einer Katze. Ihr Sohn wünsche sich außerdem noch eine Eidechse. "Ich weiß jetzt schon, dass ich mich dann darum kümmern muss, also werde ich für eine Weile eine [Eidechse] beherbergen, um mich daran zu gewöhnen, und ich bin mir sicher, dass wir beste Freunde werden", plauderte Adele während einer ihrer letzten München-Shows aus. Sie wolle sich zudem ein paar Hühner anschaffen.

Adele unterhielt sich während ihres Tier-Talks außerdem mit einem Fan, der um seinen Hund trauert. Dies erinnerte sie wohl an ihren eigenen Dackel namens Louie, der bereits ein stolzes Alter erreicht hat. "Mein kleiner Louie ist noch am Leben. Ich denke, er ist womöglich der älteste Dackel, der jemals gelebt hat. Er ist 17, er ist senil, er ist verrückt", verriet die "Rolling In The Deep"-Interpretin und fügte hinzu, wie wichtig die kleine Fellnase für sie ist: "Ich habe ihn bekommen, als ich 21 war [...] und er war immer an meiner Seite."

Getty Images Adele, Sängerin

Getty Images Adele in Birmingham

