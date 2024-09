Nach Trennung von Molly-Mae: Tommy Fury bezieht Luxus-Villa

Tommy Fury (25) blickt nach der Trennung von Molly-Mae Hague (25) nach vorne. Wie The Sun kürzlich berichtete, sei der Reality-TV-Star in eine luxuriöse Villa gezogen, die ihn monatlich umgerechnet rund 18.000 Euro koste. Das Anwesen in englischen Knutsford umfasse insgesamt sechs Schlafzimmer. Neben der frei stehenden Villa verfüge das Areal über ein großes Gartenhaus, das der Boxer in ein privates Fitnessstudio umwandeln wolle, um sich auf seinen nächsten Kampf vorzubereiten.

Ein Vertrauter des Paares verriet gegenüber dem Newsportal, dass der 25-Jährige sehr niedergeschlagen gewesen sei, als Molly-Mae ihn verlassen habe. "Tommy war untröstlich, als Molly-Mae Schluss gemacht hat, und er beteuert weiterhin, nichts Falsches getan zu haben. Aber er musste akzeptieren, dass sie ihn nicht mehr in ihrem Leben haben möchte." Der Umzug in das neue Heim sei laut dem Insider der erste Schritt in Tommys neues Leben. "Das Haus ist atemberaubend und er ist mit der Gegend vertraut", erklärte die Quelle.

Molly-Mae und Tommy hatten sich 2019 in der Reality-Show Love Island kennengelernt und waren fünf Jahre lang ein Paar. Vor wenigen Wochen gab die 25-Jährige dann überraschend das Liebes-Aus bekannt. Der Grund sei Tommys Untreue in einem Mazedonien-Urlaub gewesen. Dort soll der Boxer seine Verlobte mit einer Dänin betrogen haben. Die 20-jährige Milla Corfixen negierte diese Gerüchte zu Anfang. Dann ruderte sie in einem Statement auf Instagram jedoch zurück und erklärte: "Ich wusste nicht einmal, wer er war. Wir haben uns nur geküsst, sonst ist nichts passiert. Und wenn ich von Molly-Mae gewusst hätte, hätte ich den Kuss nie erwidert."

Getty Images Tommy Fury, Boxer

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und Tommy Fury im August 2019

