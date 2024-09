Sind Aline und Eric nach "Ex on the Beach" noch ein Paar?

Aline Smith und Eric Bernhard haben überraschende Neuigkeiten für ihre Fans. Die beiden Ex on the Beach-Teilnehmer, die sich vor der Show nach mehreren Jahren Beziehung getrennt hatten, sind wieder ein Paar! Schon in der Villa hatten sie sich wieder angenähert und am Ende der Show entschieden, ihrer Liebe eine zweite Chance zu geben. Nun bestätigen sie auf Instagram, dass sie noch immer zusammen sind. "Wir sind tatsächlich zusammen [...]. Es hat sehr lange gedauert, wir haben uns sehr viel Zeit gelassen", erklärt die Blondine in einem Statement-Video.

Diese Nachricht begeistert nicht nur ihre Fans, sondern auch ihre ehemaligen Mitstreiter aus der Show. Elli kommentierte freudig: "Juhu, ich freue mich sehr, meine Babys." Auch Abdu ließ seiner Freude freien Lauf und schrieb: "Yeah, Traumpaar." Barkin, ein weiterer Teilnehmer, meinte sogar: "Alles andere hätte ich nicht akzeptiert." Die positiven Reaktionen zeigen, wie sehr Aline und Eric von ihren Mitstreitern geschätzt werden und wie viel Hoffnung alle in ihre Beziehung setzen.

Eric kam nur mit einem Ziel in die Sendung: Er wollte seine Ex wieder für sich gewinnen. Und tatsächlich ging sein Plan auf. Die gemeinsame Zeit auf der Insel der Verflossenen hat die beiden offenbar stark geprägt und ihre alte Liebe neu erblühen lassen. Bei der Ex-Zeremonie, in der die Ex-Couples entscheiden sollten, ob sie mit ihren ehemaligen Partnern eine erneute Verbindung eingehen oder sich zeremoniell von ihren Ex-Beziehungen verabschieden wollen, machte Eric vor der gesamten Gruppe klar, dass er sich eine Zukunft mit der Blondine vorstellen kann. "Ich muss nicht lange reden, ich liebe diese Frau ganz einfach", lauteten Erics Worte.

