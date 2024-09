Brad Pitt und seine Ines genießen Date im coolen Retro-Look

Brad Pitt (60) und seine Freundin Ines De Ramon (31) wurden diese Woche bei einem romantischen Ausflug in New York City gesichtet. Der Schauspieler, bekannt aus Filmen wie "Fight Club" oder "Sieben", fiel auf den Bildern, die unter anderem Daily Mail vorliegen, mit einem ganz besonderen Outfit auf: Der zweifache Oscarpreisträger trug einen hellgelben Retro-Anzug, dessen Schlaghose an die 70er-Jahre erinnerte. Ines, seine Partnerin und Schmuckdesignerin, zeigte sich in einem eleganten beigen Rock-Set und passenden, nude-farbenen Wildleder-High-Heels. In ihren coolen Retro-Looks verließen bestens gelaunt ein New Yorker Hotel.

Das Paar, das seit Ende 2022 zusammen ist, wurde zuletzt häufiger zusammen gesehen. So genossen Brad und Ines vor einigen Tagen bespielsweise einen Besuch im The Mulberry, einem Promi-Treffpunkt in New York. Einen Teil des Sommers verbrachten sie außerdem im Château Miraval, dem französischen Weingut, das der Schauspieler einst gemeinsam mit Ex-Frau Angelina Jolie (49) gekauft hatte. Die beiden Hollywood-Stars befinden sich seit Jahren in einem erbitterten Scheidungskrieg, in dessen Mittelpunkt unter anderem das Anwesen steht.

Brad war zwischen 2014 und 2016 mit Angelina verheiratet, seit 2005 waren sie ein Paar gewesen. Zusammen haben sie sechs Kinder: Maddox (23), Pax (20), Zahara (19), Shiloh (18) und die Zwillinge Knox (16) und Vivienne (16). Das Chateau Miraval, das sie im Jahr 2008 für rund 55 Millionen Euro gekauft hatten, steht bereits seit ihrer Trennung im Jahr 2016 im Fokus ihres erbitterten Rechtsstreits. Angelina verkaufte ihren Anteil schließlich im Oktober 2021, was jedoch zu weiteren Spannungen zwischen den beiden führte.

Cobra Team / Backgrid Brad Pitt und Ines de Ramon in Venedig

Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin

