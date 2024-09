In Eile? Fans amüsieren sich über Robbie Williams' Auftritt

Sänger Robbie Williams (50) trat kürzlich in Monaco auf. Unter den Zuschauern befand sich auch Unternehmer Robert Geiss (60), der ein paar Eindrücke seines Konzertbesuchs mit seinen Followern auf Instagram teilte. Es ist jedoch nicht die Musik, die den Fans in dem Video auffällt – ihnen sticht nämlich etwas ganz anderes ins Auge: Während der "Angels"-Interpret auf der Bühne steht und performt, schaut er immer wieder hektisch auf die Uhr an seinem linken Arm!

"Muss er seinen Bus bekommen oder warum guckt er ständig auf die Uhr?" und "Liest er den Text von der Uhr ab? Der gute alte Robbie ist scheinbar auch in die Jahre gekommen!", kommentieren einige amüsierte Nutzer unter Roberts Post. Ein paar finden aber auch, dass der 50-Jährige unglücklich aussieht – und vermuten, dass er bei seinem Auftritt nicht sonderlich viel Spaß hatte. "Man sieht ja, wenn ein ehemals großer Künstler permanent auf die Uhr schaut, heißt es einfach: 'Wo bleibt meine Kohle? Auf Wiedersehen'. Schwache Einlage, leider", findet ein User.

Es ist nicht das erste Mal, dass Robbie während eines Konzerts für Aufregung sorgt. Erst kürzlich überraschte das einstige Take That-Mitglied die Gäste seiner Show in Hamburg, indem er einem Fan einen Kuss gab – dabei handelte es sich um Jennifer Jasberg, Mitglied der Grünen Fraktion, die in der ersten Reihe saß! "Jenny, darf ich dir einen Song widmen? Du bist so ein Schatz. Gib mir einen Kuss", sagte der Musiker, wie in einem Video der Politikerin in den sozialen Medien zu sehen war.

Anzeige Anzeige

Instagram / robertgeiss_1964 Robbie Williams während seines Konzert in Monaco, September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / jenny_jasberg Robbie Williams und Jennifer Jasberg beim Konzert in Hamburg

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu dem Video von Robbie? Ich finde es überhaupt nicht schlimm, sondern eher lustig! Es ist doof, dass er andauernd auf die Uhr guckt. Wenn er nicht auftreten will, warum macht er es dann? Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de