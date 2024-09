Jessica Simpson bekommt Liebeserklärung von Tochter Maxwell

Diese süße Botschaft muss Jessica Simpson (44) natürlich mit ihren Social-Media-Followern teilen! Die Sängerin hat von ihrer ältesten Tochter Maxwell Drew (12) eine süße Überraschung bekommen: einen Strauß aus rosafarbenen und roten Rosen, der zudem mit einer rührenden Botschaft versehen ist. "Ich liebe dich so sehr und du bist der beste Mensch, den ich kenne. Du bist eine Superfrau", schreibt die Zwölfjährige dazu. Jessica ist davon sichtlich gerührt. "Du bist immer in Mamas Herz. Maxwell Drew, ich liebe dich", kommentiert sie den Schnappschuss des Geschenks in ihrer Instagram-Story.

Maxwell ist allerdings nicht Jessicas einziger Spross, der ihr regelmäßig das Herz höherschlagen lässt. Seit 2019 darf sie sich als glückliche Dreifachmutter bezeichnen. Mit ihrem Ehemann Eric Johnson (44), mit dem die "Sweetest Sin"-Interpretin seit 14 Jahren durchs Leben geht, begrüßte sie nach der Geburt von Maxwell noch zwei weitere gemeinsame Kinder auf der Welt. Sohnemann Ace Knute (11) wurde 2013 geboren und im Jahr 2019 vergrößerten sie ihre Familie mit der Geburt ihrer zweiten Tochter Birdie Mae (5). Ihre drei Kinder sind Jessicas ganzer Stolz, was sie ihren Fans in den sozialen Medien immer wieder mittels süßer Bilder und Videos zeigt.

In diesem Jahr feierten Jessica und der Musiker ihren zehnten Hochzeitstag. Die vergangenen zehn Jahre gestalteten sich für das Ehepaar trotz ihres gemeinsamen Familienglücks und ihrer drei Kinder nicht immer positiv. Zwischenzeitlich waren die Probleme sogar so drastisch gewesen, dass sie an einer Paarberatung teilnahmen. Dank dieser haben die Blondine und der Gitarrist letztendlich ihre Ehe retten können. "Jessica und Eric sagen, dass die Paarberatung ihre Ehe wirklich gerettet und ihnen unschätzbare Lektionen fürs Leben erteilt hat", erklärte ein Insider gegenüber Life & Style. Die Eheberatung habe ihnen ihre Prioritäten klargemacht.

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson mit ihren Kindern Ace, Birdie und Maxwell, September 2024

Getty Images Eric Johnson und Jessica Simpson, November 2014

