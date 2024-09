Nadja und Laura sticheln: An Laura Morante perlt das ab

Bei Are You The One – Reality Stars in Love lassen Laura Maria Lettgen alias "Laura blond" und Nadja Großmann nicht locker und versuchen Nikola Glumac (28) zu verführen – obwohl dieser derzeit mit Laura Morante (33) anbandelt. In der Show rechtfertigen die zwei Busenfreundinnen ihr Verhalten damit, Laura lediglich die "Augen öffnen" zu wollen. Promiflash hat nun exklusiv bei der brünetten Beauty nachgefragt, wie sie dazu steht. "Ich habe ja selbst mitbekommen, dass Nikola gesagt hat, dass ich seine Priorität bin und er ist immer zu mir gekommen, wenn die Mädels wieder Attacken gemacht haben und hat mir alles erzählt. Dementsprechend hab ich auf Nikola vertraut!", betont die Ex von Mike Heiter (32).

Im Gespräch mit Promiflash macht Laura klar, dass sie hinter dem Tattoo-Liebhaber steht: "Ein bisschen über diese Witze und Schmeicheleien zu lachen, heißt ja nicht, dass er sich darauf einlässt!" Schließlich sei es auch noch zu keinen "körperlichen Angelegenheiten" gekommen. Die gelernte Friseurmeisterin kann sich einen kleinen Seitenhieb gegen ihre Mitstreiterinnen nicht verkneifen und betont: "Laura und Nadja versuchen auf Krampf Nikola zu verführen."

Nachdem sich Nikola zunächst mit diversen anderen Ladys in der Villa vergnügt hatte, wurde es in der zehnten Folge der Kuppelshow ernster zwischen ihm und der 33-Jährigen. "Wir sind echt cute zusammen. Ich mag den Nikola, der ist echt süß", schwärmte Laura von dem gebürtigen Serben, der ihr daraufhin ebenfalls schmeichelte: "Niemand von den Frauen hat einen krasseren Körper als du." Danach ließen die beiden Taten sprechen und küssten sich leidenschaftlich.

RTL "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat Nikola Glumac

RTL "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Laura Morante

