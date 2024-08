"Are You The One?"-Nikola & Laura Morante kommen sich näher

In der zehnten Folge der aktuellen Are You The One – Reality Stars in Love-Staffel geht es zwischen so einigen Kandidaten ziemlich heiß her. Nikola Glumac (28) und Laura Morante (33) lassen es hingegen etwas langsamer angehen, starten allerdings trotzdem Annährungsversuche: "Wir sind echt cute zusammen. Ich mag den Nikola, der ist echt süß", schwärmt die Beauty vor der Kamera und wird von dem Sunnyboy mit einigen Komplimenten überhäuft: "Niemand von den Frauen hat einen krasseren Körper als du." Daraufhin kommt es sogar zu einem leidenschaftlichen Kuss.

Warum Laura nicht früher die Initiative ergriffen hat, erklärt sie folgendermaßen: "Ich fand den Nikola schon die ganze Zeit sehr interessant, aber er war exklusiv und da wollte ich auch nicht einfach dazwischengrätschen, weil ich nicht wusste, ob er mich auch interessant findet." Auch Nikola ärgert sich, dass er so lange wartete. Dies will er ab sofort ändern und seiner Herzdame "zu 100 Prozent mehr Aufmerksamkeit schenken." Gegenüber der 33-Jährigen betont der Beau: "Ich bin froh, dass ich dich jetzt kennengelernt habe. Weil ich mir immer dachte: 'Boah, die Frau ist echt krass. Du hast ein richtig schönes Aussehen.'"

Ob etwa mehr aus den beiden Turteltauben wird? Das bleibt bisher noch offen. Eine Sache spricht aber stark dafür: Schon im Mai wurden die Turteltauben gemeinsam am Flughafen von Katar erwischt. Das zeigen Fotos, die Promiflash vorliegen. Ein aufmerksamer Leser behauptete, dass die Realitystars sehr vertraut wirkten und Händchen hielten. Laura soll ihren Begleiter sogar gestreichelt haben. Was genau zwischen beiden läuft, ist nicht bekannt. Auch eine Beziehung bestätigten beide bisher nicht offiziell.

RTL "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Laura Morante

Promiflash Laura Morante und Nikola Glumac am Flughafen von Ka­tar

