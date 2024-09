Red-Carpet-Debüt: Margot Robbie zeigt ihren großen Babybauch

Margot Robbie (34) und ihr Ehemann Tom Ackerley (34) erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Vor wenigen Tagen verbrachten die werdenden Eltern noch einen erholsamen Urlaub auf der italienischen Insel Palmarola. Nun ist die australische Schauspielerin wieder zurück auf dem roten Teppich – und zeigt sich dort zum ersten Mal mit ihrem kugelrunden Babybauch. Zur Premiere ihres Films "My Old A**" erscheint die Barbie-Bekanntheit in einem graubraunen hautengen Kleid, das ihre wachsenden Rundungen perfekt zur Geltung bringt. Auf den Fotos, die Daily Mail vorliegen, strahlt die werdende Mutter bis über beide Ohren.

Auf den zahlreichen Schnappschüssen posiert die 34-Jährige neben Maisy Stella, die in dem Film die Hauptrolle spielt, und der Drehbuchautorin Megan Park (38). Margot selbst stand für die Komödie ausnahmsweise nicht vor der Kamera – gemeinsam mit ihrem Ehemann Tom war sie als Produzentin tätig. Der werdende Vater war zwar nicht auf den Fotos zu sehen, laut zahlreicher Medienberichte war er jedoch ebenfalls bei der Filmpremiere anwesend.

Die gemeinsame Leidenschaft für die Filmindustrie verbindet Margot und Tom und brachte sie sogar zusammen. Die beiden lernten sich im Jahr 2013 bei den Dreharbeiten zu "Suite Française" kennen, wo Margot als Schauspielerin und Tom als Assistenzregisseur tätig war. Im Jahr 2014 begannen sie offiziell zu daten und gaben sich ein Jahr später das Jawort. Im Juli dieses Jahres wurden dann die freudigen Nachrichten bekannt, dass das Paar sein erstes Kind erwartet.

Getty Images Tom Ackerley und Margot Robbie im Februar 2024

Stephen Lock / ZUMA Press / ActionPress Margot Robbie während einer Wimbledon-Partie, Juli 2024

