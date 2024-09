Umut Tekin äußert sich zu "Das Sommerhaus der Stars"-Trailer

Bald ist es so weit: Das Sommerhaus der Stars geht in eine neue Runde! Der Cast und bereits erste veröffentlichte Szenen lassen vermuten, dass es auch in diesem Jahr eine Menge Drama geben wird. Nun äußert sich Umut Tekin (27) in seiner Instagram-Story zum offiziellen Trailer. "Es ist einfach so krass, wenn man sich den Trailer ansieht und Emotionen wieder hochkommen. Es war wirklich nicht ohne, was man dort alles durchmachen musste", erzählt er vielversprechend und fügt hinzu: "Wie bereits vor Monaten gesagt – was es für ekelhafte Menschen gibt. Das werdet ihr hoffentlich alles zu sehen bekommen."

Es wird klar, dass der ehemalige Bachelorette-Kandidat nicht mit allen Teilnehmern gut auseinandergegangen ist. "Ich freue mich darüber, dass dort die Masken fallen und dass man einige Gesichter sieht. Dass man die Menschen so sieht, wie sie wirklich sind", fährt der 27-Jährige fort. Auch seine Partnerin Emma Fernlund, mit der Umut gemeinsam ins Sommerhaus einzog, teaserte schon ein wenig an, worauf sich die Fans einstellen können. "Also meiner Meinung nach ist das die krasseste Staffel, die hier je gedreht wurde", verriet die Temptation Island V.I.P.-Bekanntheit in ihrer Instagram-Story.

Klingt ganz so, als ob Emma und Umut sich bei den Dreharbeiten nicht gerade von Stress ferngehalten haben. Aber waren sie etwa auch die Verursacher der Streits? Nachdem sich die beiden auch schon im Podcast "Blitzlichtgewitter" über die anderen Hausbewohner ausgelassen hatten, meldete sich eine weitere Kandidatin zu Wort. "Ich lache, der restliche Cast vom Sommerhaus lacht, die Produktion lacht und alle anderen am Ende der Ausstrahlung werden über das, was die beiden gerade gesagt haben, lachen. [...] Dass sie dabei nicht rot werden", kommentierte Gloria Glumac (32) einen Social-Media-Beitrag, in dem ein Ausschnitt des Gesprächs gepostet wurde.

Anzeige Anzeige

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund und Umut Tekin, TV-Bekanntheiten

Anzeige Anzeige

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac, "Prominent getrennt"-Gewinnerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Umuts Äußerungen zu dem Trailer? Anhand der Szenen finde ich es angemessen, was er dazu sagt. Na ja, ich weiß nicht, ob er sich damit nicht zu weit aus dem Fenster lehnt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de