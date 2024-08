Drama im Sommerhaus: Beschuldigen die Kandidaten Umut Tekin?

Die neue Staffel Das Sommerhaus der Stars rückt immer näher. Aber wie immer spitzen sich schon vor der Ausstrahlung Streitereien unter den Kandidaten zu. Dass es auch in der Show ordentlich kracht, war bereits bekannt. Es soll sogar zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, bei der die Produktion eingriff. In einem Interview mit dem Podcast "Blitzlichtgewitter" betonen die Teilnehmer Umut Tekin (27) und Freundin Emma Fernlund nun, dass Gewalt für sie weder im Sommerhaus noch in sonst einer Situation zu akzeptieren sei. Zwei seiner Mitstreiter scheinen von dieser Aussage mehr als überrascht. Bei Instagram kommentiert Gloria Glumac (32) den Beitrag: "Ich lache, der restliche Cast vom Sommerhaus lacht, die Produktion lacht und alle anderen am Ende der Ausstrahlung werden über das, was die beiden gerade gesagt haben, lachen. [...] Dass sie dabei nicht rot werden." Macht Gloria hier etwa sowohl Umut als auch Emma verantwortlich?

Mit ihrer Meinung ist Gloria zumindest nicht alleine. Auch die diesjährige Sommerhaus-Teilnehmerin Theresia Fischer (32) meldet sich unter dem Post zu Wort und pflichtet Gloria bei. "Allerdings! Wenn die beiden nicht so jung wären, würde ich ihnen stark fortgeschrittene Demenz unterstellen!", lautet das harte Urteil des Models. Bisher ist allerdings nicht bekannt, welches Ausmaß dieser Vorfall annahm und wer genau daran beteiligt war. Das werden vor allem die Fans des Sommerhauses erst mit der Ausstrahlung in wenigen Wochen sehen. Auch bestätigte die Produktion bisher nicht, dass es zu etwaigen Handgreiflichkeiten gekommen ist.

Gegenüber Bild erklärte bisher lediglich ein Insider, was passiert ist. "Ein Mann ist bei einer Auseinandersetzung ausgeflippt und auf einen anderen Mann losgegangen, sodass zwei Security-Männer eingreifen und den Angreifer in den Schwitzkasten nehmen mussten. Er und seine Partnerin beschimpften die anderen auch aufs Übelste", meinte die Quelle zu wissen. Die Kandidaten betonten selber nur, dass die kommende Staffel besonders schockierend sein wird. So kündigte Umut im Netz bereits an, nicht besonders mit seinen Konkurrenten zurechtgekommen zu sein: "Ihr werdet mit eigenen Augen sehen, was für ekelhafte Menschen es auf der Welt gibt."

