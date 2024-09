Verdächtige Pics: Ist Luisa Früh etwa mit Julius im Urlaub?

Seit einiger Zeit geht Luisa Früh als Single-Lady durchs Leben – könnte sich daran etwas geändert haben? Auf Instagram teilt die Make Love, Fake Love-Bekanntheit jetzt Schnappschüsse aus ihrem Mallorca-Urlaub, auf denen sie sich am Strand aufhält. Daran ist eine Sache auffällig: Germany Shore-Boy Julius Tkatschenko befindet sich ebenfalls auf der spanischen Insel und veröffentlicht in seiner Story ein Bild des gleichen Strandes – inklusive gleicher Sicht! Könnte das bedeuten, dass die beiden Realitystars einen gemeinsamen Urlaub verbringen?

Bisher haben sich weder die ehemalige Prominent getrennt-Teilnehmerin noch Julius dazu geäußert. Zu ihrem Strandfoto schreibt die Blondine jedoch, sie brauche die Auszeit jetzt und betont gleichzeitig: "Keine Ahnung, was ich hier mache." Außerdem erklärt Luisa, nicht alleine verreist zu sein: "Wir haben heute den ganzen Tag am Strand gechillt und es war so schön. [...] Wir sind nicht zum Feiern hier, also wir gehen nicht zum Ballermann, vielleicht ein- oder zweimal, aber ansonsten entspannter Urlaub." Wen sie damit meint, gibt sie aber nicht preis.

Luisa erlangte Bekanntheit, als sie mit ihrem damaligen Freund Max Bornmann Teil der Reality-TV-Show "Make Love, Fake Love" wurde. Die Sendung nahm jedoch kein gutes Ende für sie: Max ging ihr mit Yeliz Koc (30) fremd, weswegen die Beziehung der beiden zerbrach. Seitdem war es im Liebesleben des TV-Sternchens eher ruhig und sie erläuterte in den sozialen Medien: "Ich glaube, ich habe es aufgegeben. Obwohl ich zu 100 Prozent weiß, was ich verdiene, gerate ich immer wieder an die Falschen." Aber wer weiß – vielleicht könnte Julius ja jetzt der Richtige sein.

Instagram / frluuisa Luisa Früh im Mallorca-Urlaub, September 2024

Facebook / Max Bornmann Max und Luisa, "Make Love, Fake Love"-Kandidaten

