In einem roten Kleid: Prinzessin Sofia zeigt ihren Babybauch

Prinzessin Sofia (39) strahlte am Dienstag geradezu, als sie erstmals ihre wachsende Körpermitte präsentierte. Die schwedische Prinzessin trug ein prächtiges, langärmeliges Samtkleid, als sie einer Opernaufführung zur Eröffnung der Nationalversammlung beiwohnte. Durch die elegante Raffung am Bauch kam die Babykugel der Royal ganz besonders gut zur Geltung. Die atemberaubende Robe kombinierte die Frau von Prinz Carl Philip (45) mit einer glitzernden Gucci-Clutch in dem gleichen tiefroten Farbton. Trotz ihrer Schwangerschaft schlüpfte die Prinzessin außerdem in ein Paar beigefarbene High Heels, die ihren Look perfekt abrundeten. Komplettiert wurde ihr eleganter Auftritt durch auffällige goldene Ohrringe und ihre ikonischen, in sanften Wellen gestylten brünetten Haare. Auf dem Foto, das unter anderem Hello vorliegt, wirkte die Blaublüterin sehr zufrieden.

Das royale Paar verkündete die freudige Nachricht seiner vierten Schwangerschaft letzte Woche mittels eines rührenden Beitrages auf dem offiziellen Instagram-Account der schwedischen Königsfamilie. "Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia haben die große Freude bekanntzugeben, dass die Prinzessin das vierte Kind des Paares erwartet. Prinzessin Sofia geht es gut und das Baby wird im Februar 2025 erwartet. Für den Herbst sind keine Änderungen im offiziellen Programm der Prinzessin zu erwarten", lautete das Statement. Bereits jetzt sind Carl Philip und Sofia stolze Eltern von drei Söhnen: Prinz Alexander (8), Prinz Gabriel (7) und Prinz Julian (3).

Doch obwohl Sofia und Carl beide Adelstitel tragen, werden ihrem vierten Sprössling, ebenso wie seinen drei Geschwistern, kein königliches Amt und keine royalen Pflichten übertragen. Das hatte König Carl Gustaf (78) bereits vor fünf Jahren festgelegt: Damals entschied der Monarch, dass sowohl die Kinder seines Sohnes Carl Philip, als auch die seiner Tochter Prinzessin Madeleine von Schweden (42) nicht mehr den Rang Königlicher Hoheiten tragen sollen. Dies sei eine gemeinschaftliche Entscheidung der gesamten Familie gewesen.

Getty Images Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip von Schweden im Mai 2023

Getty Images König Carl Gustaf im Juni 2024

