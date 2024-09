Läuft da etwa was? Nikola Glumac mit Unbekannter erwischt

Ist Nikola Glumac (28) etwa wieder in festen Händen? Der Reality-TV-Star wurde nämlich von einer aufmerksamen Promiflash-Leserin am Flughafen erwischt – und das nicht allein. Wie Videoaufnahmen zeigen, war an seiner Seite eine unbekannte Dame. Doch damit nicht genug: Wie die Leserin weiter erklärt, seien der tätowierte Casanova und seine Begleitung "sehr vertraut" miteinander gewesen. "Beide sind wohl zusammen auf dem Weg nach Mallorca. Die Frau hatte sehr lange braune Haare und wirkte deutlich jünger. Die beiden haben sich intensiv angeschaut und sich auch oft angefasst und sie lag in seinem Arm", plaudert sie außerdem aus.

Dabei liefert Nikola sogar selbst noch Hinweise, die für einen gemeinsamen Urlaub sprechen: In seiner Instagram-Story zeigt sich der TV-Star zeitgleich mit genau demselben Outfit, samt khakifarbener Cap, am Flughafen in Frankfurt. Auch er berichtet davon, dass er sich auf dem Weg nach Mallorca befindet. Nur ein Detail lässt der 28-Jährige gekonnt aus: Auf seinem Social-Media-Profil ist er solo zu sehen – ohne die Begleitung mit den langen braunen Haaren.

Dass er die Dame an seiner Seite geheim halten möchte, ist nicht verwunderlich, schließlich ist der Realitystar derzeit noch bei Are You The One – Reality Stars in Love zu sehen. In der Datingshow hatte er zuletzt eigentlich mit Laura Morante (33) angebandelt. Die TV-Bekanntheit hatte es ihm sogar so sehr angetan, dass er "exklusiv" mit ihr sein wollte. Falls es sich bei der Unbekannten wirklich um seine neue Flamme handelt, wäre nun jetzt schon geklärt, dass aus den beiden Format-Teilnehmern nach der Sendung wohl doch kein Paar wurde.

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac, Realitystar

RTL "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Laura Morante

Meint ihr, die Unbekannte ist tatsächlich Nikolas neue Freundin?



