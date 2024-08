Gefühle im Spiel? "Ex on the Beach"-Elli und Phillip zoffen

Phillip Mandla und Elissia La lacona Pinilla können nicht voneinander lassen. In der aktuellen Episode von Ex on the Beach versucht der 28-Jährige zu beweisen, dass ihm seine Ex-Freundin egal ist, flirtet aber trotzdem mit ihr. Dann eskaliert die Situation und die beiden streiten lautstark darüber, wer in der Villa häufiger mit anderen Singles geknutscht hat. "Laber keinen Quatsch. [...] Ich rede wie ich will mit dir!", wirft der Casanova der Kosmetikerin an den Kopf. Sie erklärt kurz darauf im Interview: "Phillip und ich sind wie Tom und Jerry, Katze und Maus, das ist ganz krank."

Schon zu Beginn der Folge wird offensichtlich, dass Phillip seiner Ex nicht komplett emotionslos gegenübersteht. Die Blondine wird mit Micha in die Date Cabana geschickt, woraufhin ihr Verflossener ziemlich genervt dreinschaut. "Phillip hat mir auf jeden Fall einen richtig heftigen Blick zugeworfen", stellt auch Elli fest, scheint sich darüber allerdings zu freuen. Als seine Ex-Partnerin dann mit dem anderen Mann rumknutscht, betont der ehemalige Make Love, Fake Love-Teilnehmer, dass ihm das nichts ausmache – während er gar nicht belustigt aussieht.

Vor ein paar Nächten war die Stimmung zwischen den Ex-Lovern noch ganz harmonisch. Gemeinsam mit Jeanine (28) und Cris veranstalteten sie eine wilde Knutschparty, die im Sex-on-the-Beach-Raum sogar noch unter den Bettdecken weitergefeiert wurde. Auf Instagram blickte Phillip noch vor wenigen Wochen sehr positiv darauf zurück. Schwärmend erinnerte er sich: "Der Kuss zwischen mir und Elli hat sich sehr gut und vor allem sehr vertraut angefühlt. War schon crazy."

Instagram / elissia.lp Elissia La lacona Pinilla, "Ex on the Beach"-Teilnehmerin

Instagram / phillip_mandla Phillip Mandla, Realitystar

Glaubt ihr, Elli und Phillip kommen am Ende wieder zusammen? Ja. Was sich liebt, das neckt sich. Nee, ich denke nicht. Ergebnis anzeigen



